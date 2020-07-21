В Совете Федерации обсудили итоги мониторинга законодательства о правовом положении иностранных граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Совещание провел В. Полетаев.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай провел семинар-совещание на тему «Мониторинг реализации Федерального закона «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и Федерального закона «О внесении изменения в статью 18.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

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«Рассматриваемые законы взаимосвязаны: один из них установил обязанность приглашающей стороны принимать меры по обеспечению соответствия заявленной иностранным гражданином цели въезда в Российскую Федерацию фактически осуществляемой им деятельности или роду занятий, а также меры по обеспечению своевременного выезда указанного иностранного гражданина по истечении сроков его пребывания в России; другой же закон – установил ответственность приглашающей стороны в случае непринятия упомянутых мер», – отметил Владимир Полетаев.

Указанные федеральные законы вступили в силу 16 января 2019 года, по истечении 180 дней с момента официального опубликования, добавил сенатор.

Стратегические цели и задачи, заложенные при принятии этих законов, не были воплощены, вопрос о борьбе с нелегальной миграцией и ее превенция остался без дополнительных обеспечительных мер

«Предусматривалось, что за этот период Правительство РФ издаст постановление, содержащее перечень и порядок применения мер, которые приглашающая сторона должна осуществлять для обеспечения соблюдения иностранным гражданином заявленной цели въезда и срока пребывания в России», – сказал Владимир Полетаев.

Вместе с тем, соответствующее постановление Правительства отсутствует, отметил он.

Семинар-совещание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Владимир Полетаев и Михаил Шелудяев

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Семинар-совещание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Михаил Шелудяев

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Владимир Полетаев

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Семинар-совещание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Владимир Полетаев

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Владимир Полетаев

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Семинар-совещание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«В итоге законы не действуют, так как практика их реализации не сформировалась. Стратегические цели и задачи, заложенные при принятии этих законов, не были воплощены, вопрос о борьбе с нелегальной миграцией и ее превенция остался без дополнительных обеспечительных мер, что сводит на «нет» усилия законодателя, предпринятые в этой сфере», – подчеркнул Владимир Полетаев.

«Наша задача – проанализировать причины этого и выработать новые подходы к ответственности принимающей стороны за иностранного гражданина, которые были приняты более двух лет назад, но до сих пор не реализуются на практике», – сказал парламентарий.

В мероприятии приняли участие представители Министерства внутренних дел РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства юстиции РФ, Министерства экономического развития РФ, Федеральной службы безопасности, Генеральной прокуратуры и других органов государственной власти. Также на совещании присутствовали представители делового сообщества, интересы которых затрагивают новые миграционные правила.

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