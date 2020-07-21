В Татарстане по искам прокуратуры инсулинозависимые дети обеспечены необходимыми медицинскими изделиями

Source: Russia – Prosecutor Generals Office
Нижнекамская городская прокуратура Республики Татарстан по обращениям местных жительниц провела проверку соблюдения законодательства при обеспечении их детей изделиями медицинского назначения.
Установлено, что дети заявителей являются инвалидами в связи с наличием заболевания «сахарный диабет». По медицинским показаниям они нуждаются в ежедневных инъекциях инсулина и измерениях уровня глюкозы в крови не менее 4 раз в сутки.
Однако в нарушение требований закона дети медицинскими изделиями в виде игл шприц-ручек и тест-полосок глюкометра надлежащим образом не обеспечивались.
В связи с изложенным прокуратурой в суд были направлены исковые заявление о возложении обязанности обеспечить детей требуемыми изделиями.
Исковые заявления прокурора судом были удовлетворены.
После вмешательства прокуратуры несовершеннолетние в полном объеме обеспечены требуемыми медицинскими изделиями, нарушенные права детей восстановлены.
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