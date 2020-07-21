Гендерный разрыв в условиях COVID-19

Source: IMF – News in Russian

(фото STR/NurPhoto/Zuma)

Кристалина Георгиева, Стефания Фабрицио, Ченг Хун Лим и Марина М. Таварес

21 июля 2020 г.

Пандемия COVID-19 грозит повернуть вспять достигнутый прогресс в области экономических возможностей для женщин, а это повлечет за собой расширение все еще сохраняющегося гендерного разрыва, несмотря на достигнутые за последние 30 лет успехи.

Продуманные меры экономической политики, направленные на восстановление экономики, могут смягчить негативное влияние кризиса на положение женщин и предотвратить дальнейшие неудачи на пути достижения гендерного равенства. Преимущества, которые получают женщины, в конечном счете помогают бороться с неравенством по доходам и содействуют экономическому росту и устойчивости.

Почему кризис COVID-19 оказал непропорциональное воздействие на женщин и их экономическое положение? Это объясняется рядом причин.

Во-первых, женщины, как правило, чаще мужчин заняты в таких социальных сферах, как услуги, розничная торговля, туризм и гостиничный бизнес, которые предполагают очные контакты. В результате социального дистанцирования и мер по смягчению воздействия кризиса такие отрасли пострадали наиболее серьезно. В США за период с апреля по июнь 2020 года уровень безработицы среди женщин на два процентных пункта превысил аналогичный показатель среди мужчин. Принимая во внимание характер занятости женщин, работа в удаленном режиме для многих из них не представляется возможной. В США около 54 процентов женщин, занятых в социальной сфере, не могут работать в удаленном режиме.



Во-вторых, в странах с низким уровнем доходов женщины чаще, чем мужчины, заняты в неформальном секторе. Оплата труда в неформальном секторе зачастую производится в виде наличных средств без официального надзора, в результате чего женщины получают меньшую зарплату, не защищены трудовым законодательством и не обеспечены пенсией и медицинским страхованием. В результате кризиса COVID-19 экономическое положение трудящихся, занятых в неформальном секторе, серьезно ухудшилось. Так, в Колумбии в результате сворачивания экономической активности уровень бедности среди женщин повысился на 3,3 процента. Согласно оценке ООН, в результате пандемии численность бедного населения в Латинской Америке и странах Карибского бассейна увеличится на 15,9 млн человек, а общая численность бедного населения составит 214 млн человек, многие из которых женщины и девочки.



В-третьих, женщины, как правило, выполняют больший объем неоплачиваемой домашней работы, чем мужчины, — точнее, примерно на 2,7 часа в день больше. В результате карантинных ограничений, таких как закрытие школ и меры предосторожности в отношении уязвимых пожилых родителей, на них ложится основная нагрузка по выполнению домашних обязанностей. После снятия карантинных ограничений женщины медленнее возвращаются к полной занятости. В Канаде, согласно отчетности о занятости за май, этот показатель среди женщин повысился на 1,1 процента по сравнению с 2,4 процента среди мужчин на фоне сохраняющихся проблем по организации ухода за детьми. Более того, среди родителей, имеющих, как минимум, одного ребенка в возрасте до 6 лет, мужчины в три раза чаще возвращались к работе, чем женщины.

В-четвертых, в результате пандемии возрос риск утраты женщинами человеческого капитала. Во многих развивающихся странах девочки вынуждены бросать школу и работать, чтобы пополнять доходы семьи. Согласно докладу Фонда Малалы Юсуфзай, в Либерии после кризиса, вызванного эпидемией Эболы, доля девочек, не посещающих школу, увеличилась почти втрое, а в Гвинее девочки возвращались в школу на 25 процентов реже, чем мальчики. В Индии за период после введения карантинных мер в связи с COVID-19 ведущие сайты брачных агентств сообщили о росте на 30 процентов числа новых зарегистрированных пользователей; это объясняется тем, что семьи заключают договорные браки, чтобы обеспечить будущее для своих дочерей. Не имея образования, такие девочки безвозвратно утрачивают человеческий капитал, отказываясь от возможности повышать рост производительности в экономике и способствуя укоренению бедности среди женщин.

Важно, чтобы разработчики политики принимали меры по ограничению пагубного влияния пандемии на женщин. Такие меры могут включать целенаправленные усилия по предоставлению поддержки доходов уязвимых слоев населения, программы трудоустройства для граждан из социально неблагополучных групп, предоставление стимулов для обеспечения баланса между трудовой и семейной жизнью, улучшение доступа к услугам здравоохранения и планирования семьи и расширение программ поддержки малых предприятий и самозанятых. Еще одним приоритетом является устранение юридических барьеров, препятствующих обеспечению экономической самостоятельности женщин. Некоторые страны оперативно приняли ряд таких мер политики.

· В Австрии, Италии, Португалии и Словении внедрено закреплённое в законодательстве право на (частично) оплачиваемый отпуск для родителей с детьми моложе определённого возраста; во Франции увеличены пособия по временной нетрудоспособности для родителей, пострадавших в результате закрытия школ при условии отсутствия альтернативных возможностей по уходу за детьми.

В Латинской Америке женщины-руководители учредили «Коалицию действий за экономическую самостоятельность женщин» в рамках более масштабных общегосударственных усилий по обеспечению более широкого участия женщин в восстановлении экономики после пандемии.

· В Того 65 процентов участников новой мобильной программы денежных трансфертов – женщины. Программа дает возможность трудящимся в неформальном секторе получать гранты в размере 30 процентов минимального размера оплаты труда.

В более долгосрочной перспективе разработка мер государственной политики может быть направлена на решение проблемы гендерного неравенства путем создания условий и предоставления стимулов для трудоустройства женщин. Как рассматривалось в недавнем блоге , наиболее эффективными являются меры налогово-бюджетной политики, учитывающие гендерные аспекты, такие как инвестиции в образование и инфраструктуру, выделение субсидий по уходу за детьми и предоставление отпуска родителям. Такие меры играют важную роль не только для устранения ограничений, препятствующих экономической самостоятельности женщин, но и необходимы для содействия всеобъемлющему восстановлению экономики после кризиса COVID-19.

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Кристалина Георгиева (ссылка на биографию на главной странице)

Стефания Фабрицио — Заместитель начальника отдела Департамента по вопросам стратегии, политики и анализа МВФ. До работы в МВФ она была приглашенным профессором Университета Саламанки (Испания). В сферу ее научных интересов входит макроэкономика, государственные финансы и органы налогово-бюджетной политики. Она углубленно занималась вопросами экономической политики, связанными с влиянием макроэкономических мер и реформ на распределение доходов. Ее научные работы опубликованы в ведущих экономических изданиях. Она имеет кандидатскую степень по экономике Института Европейского университета.

Ченг Хун Лим – Заместитель директора Департамента стран Западного полушария МВФ. Она обладает обширным опытом проведения программ надзора как в странах с формирующимся рынком, так и в развитых экономиках. Она автор публикаций по широкому спектру тем, в том числе в качестве соредактора ряда опубликованных книг. Г-жа Лим имеет диплом бакалавра с отличием и является членом общества Фи Бета Каппа Колледжа Смит и кандидатскую степень по экономике Кембриджского университета, полученную в 1994 году.

Марина М. Таварес – экономист Департамента исследований Международного валютного фонда (МВФ). Ранее она работала

экономистом в Департаменте по вопросам стратегии, политики и анализа и руководила совместной работой МВФ и Министерства Великобритании по международному развитию по вопросам неравенства. До работы в Фонде Марина была доцентом в Автономном технологическом институте Мексики (ITAM). Она имеет кандидатскую степень по экономике Университета Миннесоты и степень магистра Института теоретической и прикладной математики (IMPA). В сферу ее научных интересов входит макроэкономика, государственные финансы, гендерные вопросы и неравенство.

Департамент коммуникаций МВФ

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