Государственная Дума России приняла во втором и третьем чтениях закон о совершенствовании порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 21 июля. – Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации приняла во втором и третьем чтениях закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации».

В Единой энергосистеме России объем неэффективной генерации, вывод которой из эксплуатации запланирован собственниками, составляет более 8 ГВт. Содержание этой мощности обходится потребителям в сумму около 19 млрд рублей в год.

В случае, когда объект генерации нужен энергосистеме, вывод его из эксплуатации возможен только после реализации комплекса замещающих мероприятий. В настоящее время отсутствует действительный механизм по разработке и реализации замещающих мероприятий. Кроме того, установленный Федеральным законом «Об электроэнергетике» предельный двухлетний срок на запрет вывода объекта электроэнергетики из эксплуатации не позволяет в должной мере обеспечить разработку и реализацию таких мероприятий.

Для решения этих вопросов Минэнерго России был разработан законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации».

Он предусматривает проведение оценки возможности продолжения эксплуатации объекта электроэнергетики на рыночных условиях, порядок определения перечня и реализации замещающих мероприятий, источники их финансирования.

Законопроект предполагает разработку замещающих мероприятий в части строительства электросетевой инфраструктуры или нового объекта генерации, а также оценку экономических последствий для потребителей от реализации предлагаемых мероприятий и (или) продолжения эксплуатации объекта в случае запрета на его вывод на неопределенный срок. Окончательное решение о составе и сроке замещающих мероприятий принимает Минэнерго России исходя из минимизации совокупных расходов покупателей электрической энергии. Компенсация расходов, связанных с текущей эксплуатацией выводимого объекта, а также с проведением замещающих мероприятий, осуществляется в рамках платы за мощность.

«По мнению Минэнерго России, принятие законопроекта, а также соответствующих подзаконных нормативных правовых актов позволит, не нарушая безопасности энергоснабжения потребителей, оптимизировать имеющуюся генерацию, создав наиболее эффективный механизм вывода объектов из эксплуатации», – прокомментировал заместитель Министра энергетики Юрий Маневич.

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