И. Умаханов: На Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу ожидается высокий уровень участников

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось совещание по подготовке Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.

В Совете Федерации состоялось рабочее совещание по подготовке Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу. Его провели заместитель Председателя СФ Ильяс Умаханов УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан и председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев. КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Сергей Меликов, МеликовСергей Алимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ставропольского края представители Администрации Президента РФ, МИД РФ, Россотрудничества, Федерального агентства по делам национальностей, Общественной палаты РФ, Российской академии наук.

Смотрите также

Ильяс Умаханов напомнил, что инициатива проведения Конференции выдвинута Председателем Совета Федерации в октябре 2017 года в Санкт-Петербурге, в ходе 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС). Предложение зафиксировано в резолюции ГА ООН. Состав Организационного комитета по подготовке и проведению Конференции утвержден распоряжением Президента РФ. Согласно принятому решению, Председателем Оргкомитета назначен первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, его заместителями — заместитель Председателя СФ Ильяс Умаханов, заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой, а ответственным секретарем — председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

Константин Косачев и Ильяс Умаханов

1 из 14

Ильяс Умаханов

2 из 14

Константин Косачев

3 из 14

Совещание по подготовке Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу

4 из 14

Совещание по подготовке Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу

5 из 14

Совещание по подготовке Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу

6 из 14

Совещание по подготовке Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу

7 из 14

Совещание по подготовке Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу

8 из 14

Константин Косачев и Ильяс Умаханов

9 из 14

Совещание по подготовке Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу

10 из 14

Совещание по подготовке Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу

11 из 14

Совещание по подготовке Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу

12 из 14

Совещание по подготовке Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу

13 из 14

Совещание по подготовке Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу

14 из 14

«Несмотря на то, что конференция состоится 21 мая 2022 года в России, уже сейчас необходимо заниматься ее подготовкой и выработкой предложений», — подчеркнул Ильяс Умаханов.

«На Конференции мы ожидаем высокий уровень участников – это главы стран, спикеры парламентов, представители мировых религий. Это налагает большую ответственность и потребует от нас более тщательно подходить к организационным аспектам», — сказал Ильяс Умаханов.

По словам Константина Косачева, в короткие сроки российской стороне необходимо определить свое видение наиболее оптимального формата саммита, которое в дальнейшем можно было бы вынести на рассмотрение ООН и МПС.

В ходе совещания обсужден блок вопросов, связанных с названием Конференции, взаимодействием с высокими международными структурами, направлением приглашений, а также форматом и местом проведения мероприятия.

Первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Конференции должно состояться осенью текущего года.

MIL OSI