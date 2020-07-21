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#Роскосмос#Главное#Конкурс21.07.2020 09:33

«Космический спорт» детским взглядом

Состоялось подведение итогов конкурса рисунков «Космический спорт», организатором которого выступил Спортивный культурно-патриотический центр при поддержке Госкорпорации «Роскосмос». Перед конкурсантами была поставлена задача представить спортивные занятия и состязания на Земле в условиях невесомости или на другой планете.

Конкурс проходил в два этапа — выполнение конкурсных работ, направление фотоматериалов на электронную почту мероприятия и подведение итогов. Всего в конкурсе приняло участие более 500 детей со всей России: Москва, Московская область (Дубна, Звенигород, Истра, Коломна, Люберцы, Орехово-Зуево, 7Ступино, Королев), Тула, Тверь, Нижний Новгород, Ярославль, Курск, Брянск, Пермь, Пенза, Кемерово, Грозный, Калуга, Самарканд, Санкт-Петербург, Чебоксары, Красноярск, Мурманск, Самара, Оренбург, Томск, Казань, Йошкар-Ола, Екатеринбург, Воронеж, Калининград, Краснодар, Новосибирск, Смоленск, Улан-Удэ, Симферополь и многие другие города, а также представители из Украины и Молдовы.

Победителями стали дети по возрастным группам:

3-6 лет: 1 место — Аникин Николай (4 года, г. Кемерово), 2 место — Комаров Давид (4 года, г. Петушки), 3 место — Порядин Богдан (6 лет, г. Курск);

7-10 лет: 1 место — Удод Тимур (10 лет, г. Донецк), 2 место — Гурская Анастасия (7 лет, г. Курск), 3 место — Веретенникова Александра (8 лет, г. Пермь), 3 место — Арюткин Павел (8 лет, г. Самарканд);

11-14 лет: 1 место — Конопатина Анастасия (13 лет, г. Пенза), 2 место — Насибуллина Ильяна (14 лет, р. Башкортостан), 3 место — Хасанов Данияр (12 лет, г. Казань), 3 место — Хохлова Виктория (13 лет, г. Нижний Новгород).

Все дети получили дипломы и памятные подарки − книги летчика-космонавта, Героя России Сергея Рязанского с подписью автора.

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ООО «СКПЦ» — спортивный культурно-патриотический центр, входящий в структуру Госкорпорации «Роскосмос». Это многофункциональный комплекс спортивных объектов, который включает в себя спортивно-оздоровительный комплекс «Звезда», дворец водного спорта «Фили», спортивный комплекс «Фили», спортивный комплекс «Конструктор». Спортивный центр предоставляет услуги по занятиям следующими видами спорта для взрослых и детей: большой теннис, настольный теннис, фитнес, аэробика, дзюдо, сабо, каратэ, сквош, плавание, мини-футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, регби, бейсбол, художественная гимнастика, хореография.

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