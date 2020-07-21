Л. Гумерова: Нужно выработать алгоритм дальнейших действий в вопросе установления единой системы оплаты труда педагогов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела совещание, посвященное вопросу установления единой системы оплаты труда педагогических работников образовательных организаций.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела совещание на тему «О ходе рассмотрения в Правительстве РФ Обращения Совета Федерации по вопросу установления единой системы оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, принятого Постановлением СФ от 22 января 2020 года, и разработке механизмов внедрения указанной системы оплаты труда».

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Сенатор заявила, что вопрос заработной платы педагогов очень актуален для всех субъектов Федерации. «Нашим Комитетом было инициировано Обращение Совета Федерации к Правительству РФ по вопросу установления единой системы оплаты труда педагогических работников», — сказала Лилия Гумерова.

Она отметила, что заработная плата педагогов за один и тот же труд не должна отличаться в два-три раза. «Маленькая базовая, гарантированная часть их зарплаты сейчас позволяет на местах по‑разному трактовать подходы, которые есть в рекомендациях Министерства просвещения РФ».

Заработная плата педагогов за один и тот же труд не должна отличаться в два-три раза

Парламентарий напомнила, что 22 января на встрече в образовательном центре «Сириус» Президент Российской Федерации Владимир Путин высказал предложение «думать о том, как вообще во всей социальной сфере постепенно внедрять так называемую отраслевую систему оплаты труда».

28 февраля Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга озвучила необходимость решения вопроса на встрече членов Совета палаты с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, добавила сенатор.

«Несмотря на то, что есть понимание актуальности этой темы, сказать, что как‑то приблизились к решению, мы пока, к сожалению, не можем», — подчеркнула Лилия Гумерова. По ее словам, сегодня в сотрудничестве с профильными министерствами и ведомствами нужно выработать алгоритм дальнейших действий.

Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Лилия Гумерова

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Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Ольга Хохлова

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Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Лилия Гумерова

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Ольга Хохлова

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Наталия Косихина

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Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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В ходе совещания заместитель Министра просвещения РФ Виктор Басюк отметил, что должен быть выработан ведомственных подход к системе оплаты труда педагогических работников. «При этом необходимо сохранить те механизмы, которые позволили нам за последние восемь-девять лет существенно повысить заработную плату педагогам. Очень важный элемент – выровнять ее с экономическими условиями проживания в том или ином регионе».

По словам Виктора Басюка, важно, чтобы была гарантированная базовая часть оклада при одновременном сохранении региональной специфики. Он выразил мнение, что к 1 ноября 2020 г. Министерством будет представлено две-три новые модели формирования системы оплаты труда учителей. В основе должны лежать единые подходы к ее формированию и повышению государственных гарантий оплаты труда педагогов.

Заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова отметила, что проблема регулирования оплаты труда работников сферы образования сейчас наиболее приоритетна. «В настоящее время Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект, вносящий изменения в 144-ю статью Трудового кодекса РФ, в соответствии с которыми Правительство будет наделено полномочиями по установлению общих требований к отраслевой системе оплаты труда», — сообщила она.

По мнению заместителя председателя Общероссийского профсоюза образования Татьяны Куприяновой, к обсуждению вопросов единой системы оплаты труда учителей следует шире привлекать педагогическое сообщество.

В совещании приняли участие члены профильного Комитета СФ, представители федеральных органов исполнительной власти, эксперты. По итогам работы принято решение, направленное на дальнейшее урегулирование обсуждаемого вопроса.

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