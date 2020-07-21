Международный день бокса пройдет 22 июля в онлайн-формате

Source: Russia Ministry of Sport

В этом году День бокса в нашей стране пройдет под слоганом «Сильнее, чем вчера», который стал девизом для всех боксеров во время пандемии.В течение всего дня на официальной странице Федерации бокса России во «ВКонтакте» все желающие смогут увидеть самые значимые моменты российского бокса за прошедший год, окунуться в истории лучших боксеров нашей страны, а также и самим стать частью глобального международного праздника, приняв участие во флешмобе, который проходит под хештегом #BOXINGEVERYWHERE, где спортсмены будут боксировать с тенью на фоне главных достопримечательностей своих городов, передавая эстафету спортсменам из других государств.Среди гостей мероприятия — известные боксеры, руководители международных федераций, главы федеральных и региональных отделений Федерации бокса России. Все зрители трансляции получат возможность пообщаться со своими кумирами, задав вопросы в комментариях, а лучшие из них ведущие озвучат в прямом эфире.

В режиме реального времени будут проходить многочисленные розыгрыши и конкурсы, где принять участие смогут все подписчики социальных сетей Федерации бокса России.

Международный день бокса — главный праздник всего боксерского сообщества, который отмечается 22 июля. С 2019 года День бокса официально признан в 204 странах — участницах AIBA. На протяжении последних трех лет День бокса проходил на Красной площади в Москве, но в этом году из-за эпидемиологической обстановки в стране и мире было принято решение провести его онлайн.

Пресс-служба Минспорта России

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