Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Центр Хруничева#Главное#Космодромы#Байконур#Протон-М#Экспресс-103#Экспресс-8021.07.2020 18:05

На Байконуре началась сборка ракеты космического назначения «Протон-М»

Специалисты ракетно-космической отрасли в рамках подготовки к пуску тяжёлой ракеты-носителя «Протон-М» с российскими телекоммуникационными космическими аппаратами «Экспресс-80» и «Экспресс-103» завершили сборку космической головной части (КГЧ) и приступили к сборке ракеты космического назначения.

В соответствии с графиком пусковой кампании сегодня, 21 июля 2020 года, в монтажно-испытательном корпусе № 92А-50 были завершены операции по сборке космической головной части. Электро- и пневмопроверки подтвердили готовность КГЧ в составе космических аппаратов «Экспресс-80» и «Экспресс-103», переходной системы, разгонного блока «Бриз-М», головного обтекателя к стыковке с ракетой-носителем «Протон-М».

Сборка ракеты космического назначения продлится 3 дня. По результатам плановых проверок всех систем ракеты «Протон-М» будут проведены операции по заправке баков низкого давления разгонного блока «Бриз-М».

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