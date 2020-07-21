Т. Гигель: Необходимо способствовать дальнейшему развитию экологического образования и просвещения в регионах

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела встречу по предварительным итогам акции «Эколята сельских поселений России».

Председатель организационного комитета по проведению мероприятий Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников Природы», член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай провела встречу, где рассматривались предварительные итоги акции «Эколята сельских поселений России».

Сенатор поблагодарила Министерство сельского хозяйства России, в частности, Департамент развития сельских территорий за активное участие в проведении акции «Эколята сельских поселений России».

Татьяна Гигель отметила, что акция проводится комитетами Совета Федерации и Минсельхозом России в рамках Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников Природы» и Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы». Она включает в себя проведение тематических мероприятий, как дошкольными образовательными организациями и школами, так и с участием сельских поселений в целом.

Акция даст возможность дальнейшему развитию на территории сельских поселений российских регионов экологического образования и просвещения, будет способствовать формированию у детей и подростков культуры природолюбия

По словам члена Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, члена программного комитета проектов Наталии Косихиной, КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области акция даст возможность дальнейшему развитию на территории сельских поселений российских регионов экологического образования и просвещения, будет способствовать формированию у детей и подростков культуры природолюбия.

Руководитель Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы» Владимир Зотов рассказал о совместной работе в этом направлении Совета Федерации и Минсельхоза России, о мероприятиях акции, которые проводятся на территории отдельных российских регионов. Он отметил, что в дошкольных образовательных организациях сельских поселений создаются группы «Эколят», а в школах классы «Эколят», которые будут включены во Всероссийский реестр участников проектов.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, член программного комитета проектов Геннадий Орденов ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области считает проведение акции своевременной и актуальной. «Считаю, что это будет воспитывать у воспитанников дошкольных образовательных организаций и учащихся школ сельских поселений богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений к природе, её животному и растительному миру», — сказал сенатор.

Как отметила Татьяна Гигель, «Эколята сельских поселений России» — реальный и действенный инструментарий, который позволяет привлечь к природоохранной и экологической деятельности дошкольные образовательные организации и школы сельских поселений российских регионов, будет способствовать дальнейшему развитию экологического образования, культуры и просвещения на их территории.

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