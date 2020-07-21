Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Комета21.07.2020 12:11

Фотография кометы NEOWISE

В ночь с 20 на 21 июля 2020 года экспериментальным оптическим пунктом в г. Кисловодск выполнена фотосъемка кометы C/2020 F3 (NEOWISE). Она была открыта космическим инфракрасным телескопом Wide-Field Infrared Survey Explorer 27 марта 2020 года, и названа в его честь.

Комета NEOWISE движется по почти параболической орбите и 3 июля 2020 года прошла перигелий, оказавшись на минимальном расстоянии — 0,29 астрономической единицы от Солнца. С Землей она сблизится через несколько дней, 23 июля 2020 года, пройдя на расстоянии 103,5 млн км (это чуть больше, чем половина расстояния от нашей планеты до Солнца). Комета C/2020 F3 (NEOWISE) оставляет за собой шлейф из двух хвостов сразу: первый состоит из частиц пыли и тянется вдоль орбиты кометы, второй — более узкий, состоящий из ионов. В следующий раз комета вернется к Солнцу через несколько тысяч лет, афелий ее орбиты находится на расстоянии 500-700 астрономических единиц от Солнца.

Ранее космонавт Роскосмоса Иван Вагнер с борта Международной космической станции смог запечатлеть на фото и видео пролет данной кометы на фоне серебристых облаков. Фотографии можно посмотреть в фотогалерее экипажа 63-й длительной экспедиции на МКС на сайте Госкорпорации «Роскосмос».

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