C. Рябухин: Производство и оборот продукции табачной отрасли и пивного рынка требуют повышенного внимания

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание рабочей группы по совершенствованию государственного регулирования производства и оборота алкогольной, спиртосодержащей продукции, табака и табачной продукции.

Первый заместитель Председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области провел первое заседание рабочей группы по совершенствованию государственного регулирования производства и оборота алкогольной, спиртосодержащей продукции, табака и табачной продукции.

Смотрите также

Рабочая группа СФ во главе с Сергеем Рябухиным была создана в июле нынешнего года. В нее вошли сенаторы, представители Счетной палаты РФ, Министерства финансов РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства здравоохранения РФ, Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы, Роспотребнадзора, Евразийской экономической комиссии, ‎Российского союза промышленников и предпринимателей, руководители ‎отраслевых ассоциаций и участники рынка.‎

За рабочей группой закреплены вопросы государственного регулирования производства и оборота алкогольной, спиртосодержащей продукции, табака и табачной продукции, то есть тех подакцизных товаров, которые формируют значительную долю налоговых доходов бюджетной системы, рассказал Сергей Рябухин. В 2019 году в федеральный и региональные бюджеты поступило акцизов на крепкий алкоголь 200 млрд рублей, на пиво – 153 млрд рублей, на табак – 560 млрд рублей, что в совокупности составило около 1 трлн рублей.

Заседание рабочей группы Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

1 из 6

Сергей Рябухин

2 из 6

Заседание рабочей группы Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

3 из 6

Владимир Петров

4 из 6

Заседание рабочей группы Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

5 из 6

Сергей Рябухин

6 из 6

Сенатор подвел основные итоги работы, проделанной совместно законодательными и исполнительными органами власти по противодействию нелегальному производству алкогольной и табачной продукции.

«За пять лет реализован комплекс мер, в числе которых введение ЕГАИС по всей цепочке от производства до розничных продаж крепкого алкоголя. Принят закон об изъятии оборудования и транспорта, используемых в нелегальном производстве. Ликвидировано свыше 700 нелегальных производств, изъято около 120 миллионов литров нелегальной продукции. Усилена уголовная и административная ответственность. Ужесточено наказание за подделку акцизных марок. Введена внесудебная блокировка сайтов, нелегально торгующих алкоголем. Внедрена система мониторинга перевозок алкоголя и ограничений на перевозку немаркированной алкогольной продукции и другие меры», — перечислил парламентарий.

В результате, отметил он, получен существенный эффект: начиная с 2016 года с рынка вытесняется нелегальный крепкий алкоголь, соответственно, растут платежи по акцизам, в 2018 году увеличена доля регионов в общих доходах от акцизов с крепкой алкогольной продукции – в бюджеты субъектов РФ теперь направляется 80 проц. от собранных акцизов, в 2017 году этот показатель составлял 50 проц.

«Именно своевременность законодательных изменений в совокупности с активностью позиции региональных властей играет главную роль в росте уровня легальности алкогольного рынка», — подчеркнул сенатор.

По его словам, существенным прорывом также стало принятие закона, направленного на усиление контроля за производством и использованием «медицинского спирта» и спиртосодержащих лекарственных средств.

«В настоящее время мы проводим мониторинг подготовки и принятия нормативных правовых актов, необходимых для реализации данного закона. Сейчас мы работаем еще над одним законопроектом, важным как для регулятора, так и для отрасли. Он предусматривает унификацию маркировки алкогольной продукции, а также упрощение порядка и сокращение сроков выдачи марок».

Очень важное направление – это введение обязательной маркировки стеклотары, используемой для производства крепкого алкоголя, сказал Сергей Рябухин. «Такой законопроект в доработанном виде направлен на заключение в Правительство РФ в пакете с изменениями в КОАП, которые вводят ответственность за соответствующие нарушения».

В целом, отметил сенатор, мы видим улучшения на рынке крепкого алкоголя, но вместе с тем сфера производства и оборота табачной продукции, а также пивной рынок, требуют повышенного внимания.

Руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игорь Алешин дал оценку текущей ситуации на алкогольном рынке. По его словам, благодаря в том числе улучшению инструментов законодательного регулирования наметилось сокращение производства и потребления нелегального крепкого алкоголя. В то же время, отметил он, отраслевым законодательством в отношении пивоваров предусмотрено большое количество послаблений. «Их деятельность не лицензируется, продукция не маркируется, есть возможность работать без счетчиков ЕГАИС и передачи информации по объемам производства и ряд других».

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев рассказал об актуальных схемах производства и продажи нелегального алкоголя, а также возможностях противодействия этому на законодательном уровне. Одним из важных направлений, по его мнению, является предоставление муниципалитетам более широких полномочий по контролю и лицензированию магазинов. Он отметил также необходимость стимулировать заинтересованность муниципалитетов в борьбе с контрафактом.

Председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман обозначил проблемы пивоваренной отрасли, затронул темы роста «серых» продаж в период пандемии, регулирования точек продаж, введения минимальной розничной цены на пиво, регулирования в рамках технического регламента ЕАЭС. Он также коснулся вопросов акцизов, качества продукции, честной конкуренции, лоббизма со стороны транснациональных компаний.

В ходе заседания представители регулирующих органов, отраслевых союзов и эксперты рынка обсудили задачи в сфере борьбы с нелегальным оборотом и основные направления государственного регулирования рынка.

Участники мероприятия также высказали предложения по деятельности рабочей группы Совета Федерации на ближайшую перспективу.

MIL OSI