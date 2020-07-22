А. Дмитриенко: У бизнеса есть запрос на создание института досудебной санации предприятий

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание «О мерах законодательного регулирования досудебной санации предприятий».

Член Комитета СФ по экономической политике Алексей Дмитриенко ДмитриенкоАлексей Геннадиевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области . провел совещание «О мерах законодательного регулирования досудебной санации предприятий».

Смотрите также

В мероприятии приняли участие представители Министерства экономического развития РФ, Министерства финансов РФ, Федеральной налоговой службы, представители Торгово-промышленной палаты РФ, отраслевых союзов, предприниматели, юристы, эксперты.

«От ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, сильнее всего пострадали транспортная отрасль, автопром, металлургическая промышленность, розничная торговля и текстильная промышленность. Бизнес нуждается в поддержке. У нас много законодательных механизмов, но пока они работают не в полной мере», — сказал сенатор.

По его словам, быстрому восстановлению экономического роста мешают увеличивающиеся кредитные риски бизнеса и невозможность для предприятий восполнить понесенные убытки. «Потребители перешли в режим жесткой экономии и сократили расходы на самые различные товары и услуги».

Алексей Дмитриенко отметил, что ввиду ограниченности средств государственного бюджета помощь в первую очередь оказывается крупным предприятиям. «Поддержка малому и среднему бизнесу чаще всего оказывается, если они предложили самостоятельные меры по возрождению своего предприятия».

Необходимо рассмотреть возможность создания «коллегиального антикризисного управляющего», профессиональная команда которого поможет восстановить платежеспособность предприятия

В связи с этим, сказал сенатор, есть запрос на создание института досудебной санации предприятий. «Необходимо рассмотреть возможность создания «коллегиального антикризисного управляющего», профессиональная команда которого поможет восстановить платежеспособность предприятия».

Совещание на тему «О мерах законодательного регулирования досудебной санации предприятий» в формате видеоконференции

1 из 7

Алексей Дмитриенко

2 из 7

Совещание на тему «О мерах законодательного регулирования досудебной санации предприятий» в формате видеоконференции

3 из 7

Совещание на тему «О мерах законодательного регулирования досудебной санации предприятий» в формате видеоконференции

4 из 7

Совещание на тему «О мерах законодательного регулирования досудебной санации предприятий» в формате видеоконференции

5 из 7

Совещание на тему «О мерах законодательного регулирования досудебной санации предприятий» в формате видеоконференции

6 из 7

Совещание на тему «О мерах законодательного регулирования досудебной санации предприятий» в формате видеоконференции

7 из 7

По словам парламентария, при этом необходимо разделять институт банкротства, который будет тщательно прописан в готовящемся правительственном законопроекте, и механизм досудебной санации, который должен предусматривать предупредительные меры, направленные на недопущение банкротства, улучшение финансового положения организации, сохранение бизнеса и рабочих мест, применение эффективных реабилитационных механизмов.

Участники дискуссии обсудили вопросы создания и функционирования института досудебной санации предприятий, рассмотрели соответствующий международный опыт. Были затронуты темы нормативно-правового регулирования, помощи малому бизнесу, предупреждения банкротств, возникающих рисков для предприятий, находящихся в сложной финансовой ситуации, применения превентивных мер, роли антикризисного управления и саморегулируемых организаций.

«Необходимо наладить взаимодействие всех заинтересованных министерств и ведомств, регуляторов, представителей отраслевых союзов, представителей бизнеса для обсуждения эффективного механизма досудебной санации. Тема остается очень актуальной. Работа в этом направлении будет продолжена», — сказал по итогам совещания Алексей Дмитриенко.

MIL OSI