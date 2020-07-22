А. Епишин: Есть необходимость развивать общества взаимного страхования

Source: Russia – Council of the Federation

В СФ обсудили развитие в России системы ОВС.

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в формате видеоконференции провел совещание на тему «О необходимости развития обществ взаимного страхования в России». Мероприятие прошло по поручению заместителя Председателя Совета Федерации Николая Журавлева ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области и подготовлено при участии заместителей председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрея Епишина ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области и Мухарбия Ульбашева. УльбашевМухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

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Как сообщил Андрей Епишин, тема деятельности обществ взаимного страхования вызывает повышенный интерес не только у участников рынка и профильных министерств и ведомств, но и у законодателей. «В данной области существует ряд ниш, требующих правового урегулирования, — сказал он, — однако для полноценного понимания картины необходимо обратиться к существующему опыту».

Андрей Епишин

В ходе мероприятия участники дискуссии обсудили опыт участников, работающих на рынке, рассмотрели зарубежный опыт деятельности обществ взаимного страхования, обсудили существующие проблемы, в первую очередь на рынке жильщного строительства, обозначили возможные пути их решения.

«В деятельности обществ взаимного страхования существует значительный объем вопросов, требующих детального рассмотрения. Вместе с тем наша задача не подменить весь страховой рынок обществами взаимного страхования, а найти идеальный баланс взаимодействия всех заинтересованных сторон. Однако очевидно, что развивать общества взаимного страхования все же необходимо», — подытожил Андрей Епишин.

В мероприятии приняли участие члены Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представители Министерства экономического развития, Министерства финансов, Центробанка, экспертного сообщества и участники рынка.

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