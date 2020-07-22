Source: Russia – Council of the Federation

Конкурс проходит с января по октябрь 2020 года.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия и заместитель председателя Комитета СФ Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа приняли участие в пресс-конференции, посвященной проведению II Всероссийского конкурса «Надежный партнер – Экология».

Алексей Майоров и Елена Зленко приняли участие в пресс-конференции, посвященной проведению II Всероссийского конкурса «Надежный партнер – Экология»

Мероприятие состоялось в информационном центре Правительства Москвы. В нем также участвовали первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

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Алексей Майоров отметил, что ежегодный конкурс «Надёжный партнёр – Экология» проводится при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Министерства природных ресурсов и экологии, Министерства энергетики, Министерства промышленности и торговли, Министерства строительства и ЖКХ, Министерства просвещения Российской Федерации, Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Основная задача конкурса — оказание содействия федеральным и региональным органам государственной власти в эффективной реализации мероприятий национального проекта «Экология»

Основная задача конкурса — оказание содействия федеральным и региональным органам государственной власти в эффективной реализации мероприятий национального проекта «Экология» в части выявления наиболее успешных и эффективных природоохранных региональных практик и проектов, а также популяризация в среде бизнес-сообщества и населения страны осуществляемой экологической модернизации производств.

«Большая часть запланированных затрат в рамках национального проекта «Экология» — внебюджетные источники, средства инвесторов, бизнеса, отметила Елена Зленко. «В настоящее время в связи со сложной экономической ситуацией, возникает дефицит «зеленых» инвестиций в реальный сектор экономики, в проекты по строительству объектов переработки отходов, по экологической модернизации предприятий. Вместе с тем, как показывает практика, запрос инвесторов на участие в бизнес-проектах растет».

Поддержка Комитета СФ позволяет больше узнать о действующих проектах, которые уже успешно реализуются в регионах», — подчеркнула Елена Зленко. «Конкурс также стимулирует предпринимательское сообщество к подключению к мероприятиям национального проекта «Экология».

Конкурс проходит с января по октябрь 2020 года. Он открыт для участия госкомпаний, региональных органов власти, муниципальных предприятий и компаний различных организационно-правовых форм и форм собственности.

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