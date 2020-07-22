А. Майоров: Профильный Комитет СФ ведет постоянный мониторинг хода реформы в сфере обращения с ТКО

Source: Russia – Council of the Federation

По словам главы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, реализация закона об отходах производства и потребления находится на особом контроле сенаторов.

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию ведет постоянный мониторинг хода реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом рассказал председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Сенатор сообщил, что реализация Федерального закона «Об отходах производства и потребления», в который, начиная с 2014 года были внесены значительные изменения, в том числе связанные с реформой в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), находится на особом контроле профильного Комитета СФ.

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«Комитет СФ на регулярной основе проводит различные мероприятия по данной теме. По итогам рассмотрения вопроса сенаторы подготовили предложения, содержащие рекомендации в части формирования комплекса мер, способствующих укреплению финансовой устойчивости региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Предложения направлены в Правительство РФ и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации», — сказал Алексей Майоров.

Он проинформировал, что в целях недопущения финансовой несостоятельности региональных операторов и прекращения оказания населению коммунальной услуги по обращению с ТКО издано постановление Правительства РФ «Об утверждении правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению расходов, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».

Также издано распоряжение, в соответствии с которым субъектам РФ предоставляется субсидия для поддержки региональных операторов, напомнил сенатор. «20 процентов от необходимой валовой выручки за три месяца останется у регионального оператора на покрытие кассовых разрывов и других мер, которые позволят избежать банкротства предприятий. Субсидия будет предоставлена всем регионам, за исключением семи субъектов: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Хабаровский край и Еврейская автономная область еще не перешли на новую систему обращения с ТКО, а Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа имеют высокую бюджетную обеспеченность».

Кроме того, сказал сенатор, принято постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение российским кредитным организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» недополученных доходов по кредитам, выданным региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами по льготной ставке», в соответствии с которым субсидии предоставляются в целях обеспечения доступности кредитных ресурсов для региональных операторов на увеличение (пополнение) оборотных средств.

Как отметил председатель Комитета СФ, одной из причин низкого уровня вовлечения отходов в хозяйственный оборот является отсутствие организованной эффективной системы раздельного сбора мусора и развитой отрасли по переработке ТКО, а также законодательного регулирования сферы обращения с вторичными ресурсами. «В связи с этим в итоговых документах мероприятий, проведенных Комитетом СФ, содержались рекомендации в адрес Правительства РФ о необходимости формирования законодательства о вторичных ресурсах».

Сенатор сообщил, что 1 июня 2020 г. Правительством РФ утвержден План мероприятий («дорожная карта») по введению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов, который предусматривает разработку проекта федерального закона, направленного на регулирование отношений по обращению с вторичными ресурсами.

«Комитет продолжит вести мониторинг реализации законодательства в области обращения с отходами в период осенней сессии 2020 года», — подчеркнул Алексей Майоров.

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