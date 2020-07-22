Встреча с председателем правления Пенсионного фонда Максимом Топилиным

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Максим Анатольевич, начнем с того, как организована работа по социальным выплатам: и гражданам, у которых дети до трех лет, Пенсионный фонд выплачивает деньги и нашим ветеранам, и ряд других денежных операций производит. Давайте с этого начнем, а потом работа фонда в целом.

Пожалуйста.

М.Топилин: Спасибо, Владимир Владимирович.

Действительно, последние недели ведется очень серьезная работа по выплатам, прежде всего детишкам – это дети от нуля до трех лет и также еще с трех до 16 лет. За последнее время мы вышли на достаточно высокие показатели охвата – уже более 90 процентов. Вы ставили задачу, чтобы мы дошли до каждой семьи, чтобы каждая семья могла получить выплаты. И если брать всю когорту – детей с нуля до 16 лет, – то, по нашим оценкам, теоретически мы можем выйти на цифру почти 28 миллионов.

Сейчас ведется работа, мы специально ведем работу в достаточно активном режиме, выявляем семьи [для выплат] – зачастую, понятно, где-то нет информации. Большинство семей воспользовалось Единым порталом госуслуг – удобным сервисом, действительно, сработал очень хорошо, и подавляющее большинство людей воспользовалось этой технологией.

Но не у всех такая возможность есть. Есть отдаленные села, есть горные районы, северные территории, где нужно доходить до каждой семьи, чем мы сейчас и занимаемся. В ближайшее время, я думаю, мы выйдем почти на стопроцентный охват этого показателя. Нам даже потребовалось выделение дополнительных средств на это. Очень быстро было сделано, чтобы все деньги выплатили. Поэтому я считаю, что здесь задача успешно решается, Владимир Владимирович.

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Что касается выплат, которые в этом году осуществлялись, – это, конечно, выплаты к 75-летию Победы, Ваш Указ был. Первый раз такой размер выплаты – 75 тысяч рублей участникам Великой Отечественной войны, приравненным к ним лицам и труженикам тыла – 50 тысяч рублей. Все они были осуществлены в мае, как и планировали, как Вы поручали. 454,6 тысячи человек получили выплату по 75 тысяч рублей и 577,6 тысячи – труженики тыла. К сожалению, этих наших уважаемых граждан становится все меньше и меньше, поэтому мы эту выплату осуществляли несколько раньше.

Также Вы давали поручение проиндексировать выплаты опекунам, которые получают пенсию: так как опека считается возмездной, опека считается работой законодательно, Вы давали поручение, чтобы этим гражданам пенсия индексировалась. Такой закон принят. Мы провели эту законодательную инициативу, и с 1 июля порядка 29,7 тысячи опекунов получат доплату в виде недополученной индексации. По нашим оценкам, в среднем это будет около 4 тысяч рублей. Конечно, все зависит от того, насколько накоплена потеря в индексации, но в среднем это прибавка где-то с 13,7 до 17,7 тысячи, 4 тысячи рублей прибавка к пенсии.

Ещё были два очень важных решения. Это члены семей десантников 6-й воздушно-десантной роты: 75 членов семей погибших, возмещение, которое было установлено Указом (65 тысяч на семью), тоже уже назначены эти выплаты, и они осуществляются. И последняя такая выплата, которая, казалось бы, не очень большой контингент охватывает, это было Ваше решение на последней «Прямой линии» летом, когда Вы дали поручение включить участников боевых действий – ополченцев Дагестана.

В.Путин: Да.

М.Топилин: Эта задача реализована, закон принят, дагестанское правительство приняло свои нормативные акты, они должны были подать списки в Пенсионный фонд, который является плательщиком этих выплат.

Что касается текущей деятельности: безусловно, наша деятельность была организована в рамках всех мероприятий по обеспечению санэпидемиологической безопасности. Почему для нас это очень важно? С одной стороны, Пенсионный фонд – финансовое учреждение, и мы должны были без перерывов осуществлять все выплаты. С другой стороны, Пенсионный фонд – это клиентские службы, большая сеть клиентских служб, где осуществляется прием граждан. Конечно, обеспечили, постарались обеспечить все меры безопасности. У нас была организована работа – с конца марта, апрель, середина мая – таким образом, что мы вели предварительную запись, чтобы не было скопления людей, не было каких-то нарушений в этом отношении.

При этом у нас резко увеличилось количество услуг, которые мы оказываем в электронном виде, старались людям максимально помогать, оформлять документы без явки. Там, где это можно было сделать по телефону, по факсу, по средствам мобильной связи – максимально делали так, чтобы люди не посещали, даже если это необходимо в данный момент, Пенсионный фонд. Но при этом нельзя было прерывать оказание услуг. За этот период, конечно, с учетом всех поручений, которые Вы давали, с учетом детских выплат, которые были организованы, у нас обращаемость резко увеличилась. И где-то после 12 мая посещение клиентских служб потихонечку восстанавливается. Но мы еще соблюдаем определенные ограничения.

Мы все назначения и все продления по выплатам, прежде всего инвалидам, осуществляли фактически без заявлений и без посещения клиентских служб. Пандемия нас подтолкнула к тому, что можно многие услуги, которые мы раньше осуществляли с посещением человека, осуществлять в последующем в электронном виде.

Сейчас вместе с Министерством труда готовим соответствующий законопроект, который все наработки закрепит. Я думаю, что через какое-то время мы сможем перейти на эти технологии как на стандартную, обычную практику работы. У нас накапливается достаточно большое количество данных, и мы сможем через определенное время перейти на назначение, допустим, пенсий по инвалидности, ежемесячных выплат инвалидам вообще без заявлений, потому что в электронном виде получаем эти данные от медико-социальной экспертизы. Эти контакты, эти каналы связи налаживаются. Это, как нам представляется, очень упростит взаимоотношения между Пенсионным фондом и людьми.

Допустим, мы сейчас получаем очень много фактов о деятельности граждан в советский период – все время идет уточнение персонифицированного учета. Сейчас, например, гражданин должен, чтобы мы ему пересчитали пенсию, написать специальное заявление. Спрашивается, зачем это нужно, когда мы сами получили эти данные, мы это сможем сделать без заявления, просто увеличивая пенсионное обеспечение. Поэтому будем готовить соответствующие изменения в законодательство. Пока построено таким образом: у нас порядка 77 процентов заявлений уже подается в электронном виде, а без участия человека где-то 65 процентов пенсий назначается. Шаг за шагом, постепенно надо стремиться к тому, чтобы вообще исключительно на основании данных, которые содержатся в системе Пенсионного фонда, назначать эти выплаты.

Дополнительно

Несколько слов о материнском (семейном) капитале. Вы в Послании [Федеральному Собранию] приняли решение о том, что он будет выплачиваться на первого ребенка – 466 тысяч 617 рублей, а на второго ребенка – 617 тысяч рублей. И ключевая новелла, которую мы реализовали буквально с 15 апреля, – это то, что теперь за материнским (семейным) капиталом вообще не нужно обращаться. Нам Налоговая служба поставляет данные о рождениях каждый день. Это происходит в ежедневном режиме в режиме онлайн на основании данных о регистрации в ЗАГСе. Мы без каких-либо заявлений можем назначать материнский (семейный) капитал, потому что в этих данных есть данные очередности рождения, так построена система.

Конечно, люди обращаются, не все еще привыкли, заявления подают. Но мы постараемся объяснить, что не надо писать никаких заявлений.

В.Путин: Не требуется.

М.Топилин: Мы оставили в законе это право, потому что, если человек хочет написать, то такую услугу мы можем ему предоставить. Но в принципе это является, наверное, идеальной моделью, к которой нужно стремиться: когда на основании данных, которых становится все больше, мы можем все делать в автоматическом режиме.

Я также хотел бы доложить, что в последнее время на основании данных Пенсионного фонда оказывается достаточно большое количество услуг. [Например,] всё, что связано с больничными листами пожилым гражданам. Те субсидии, которые Налоговая служба предоставляла малому бизнесу в зависимости от того, чтобы численность не сократилась до 90 процентов и меньше. У нас с этого года после введения так называемой электронной трудовой книжки данные практически ежедневно обновляются: работают люди, не работают, увольняются, не увольняются. Это позволило, постоянно концентрируя эти данные, сравнивать март, апрель, май с точки зрения работы на предприятиях и автоматически принимать решение об оказании помощи Налоговой службе. Также данные Пенсионного фонда используются с точки зрения пособий по безработице через портал «Работа в России». Сейчас взаимообмен данными между органами очень резко вырос в условиях всех принимаемых достаточно быстрых, оперативных решений.

Несколько слов о трудовой книжке: это эксперимент, который мы начали в этом году, когда людям дано право, если они хотят, отказаться от бумажной трудовой книжки. Очень важно – и мы подчеркивали это всегда и в ходе работы с работодателями, – что это ни в коей мере не является какой-то «кампанией». Если человек хочет отказаться, он отказывается.

В.Путин: Вообще нужно, чтобы все эти новые, современные сервисы были доступны людям, понятны, чтобы люди умели этим пользоваться, и была возможность, главное, воспользоваться.

М.Топилин: Очень правильная, мне кажется, история: со следующего года молодые люди, которые впервые выходят на рынок труда, уже будут иметь только электронную трудовую книжку, у них не будет бумажного дубликата, но это современное поколение, молодое поколение, у них нет к этому какого-то негативного отношения.

Могу доложить, что по результатам пяти – пяти с половиной месяцев порядка 13,5–14 процентов работающих выбрало электронную трудовую книжку. Основная часть, конечно, оставляет бумагу – это понятно, есть определенные традиции и так далее, – но я считаю, что это очень хороший результат с учетом того, что в последующем будут только электронные трудовые книжки выдаваться новым поколениям, это неплохой результат, 14 процентов. Люди сделали выбор в пользу электронных сервисов.

Хотел пару слов сказать о бюджете: бюджет исполняется, мы сейчас, безусловно, выполняем все свои финансовые обязательства. Сейчас мы чувствуем некоторое снижение доходов в связи с тем, что фонд зарплаты немножечко уменьшился, введены новые льготы в поддержку и малому бизнесу, пониженные ставки, отсрочки по тем предприятиям, которые оказались в неблагоприятной ситуации.

Мы с Правительством находимся в тесном контакте, на полном контроле. Мы исходим из того, что при необходимости при выпадающих доходах будет оказана финансовая поддержка. Эти вопросы прорабатываются, они согласованы с Минфином, с Министерством труда, с Правительством, так что здесь все обязательства будут Пенсионным фондом в текущем году, безусловно, выполнены.

В.Путин: Хорошо.

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