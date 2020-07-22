В Калужской области прокуратура добилась привлечения коммерческой организации к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 млн рублей за нарушение антикоррупционного законодательства

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Обнинска Калужской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в деятельности коммерческой организации.

Установлено, что в 2019 году менеджер предприятия осужден за покушение на дачу взятки специалисту-эксперту отдела по вопросам миграции в размере 175 тыс. рублей. Деньги передавались за принятие решения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в связи с привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина.

Указанное послужило основанием для возбуждения прокуратурой г. Обнинска дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Постановлением мирового судьи обществу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Не согласившись с размером назначенного судом наказания, прокуратура на указанный судебный акт принесла протест, по результатам рассмотрения которого постановление отменено, дело направлено на новое рассмотрение.

Итогом нового судебного рассмотрения стало назначение организации штрафа в размере 1 млн рублей.

Исполнение решения суда и уплата штрафа находятся на контроле прокуратуры.

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