В Красноярском крае благодаря принятым прокуратурой мерам погашена задолженность по заработной плате перед 64 работниками двух предприятий-банкротов в сумме свыше 4 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратурой Красноярского края проведена проверка трудовых прав работников на своевременную оплату труда.

Установлено, что работники МУП «Достоинство» своевременно не получали заработную плату за период с октября 2017 года по май 2018 года в размере 1,2 млн рублей. В декабре 2018 года в отношении организации введена процедура наблюдения.

Прокуратурой Красноярского края были реализованы мероприятия по заключению учредителями предприятий-должников с работниками договоров уступки прав требования долга по заработной плате.

После вмешательства прокуратуры учредителем МУП «Достоинство» – администрацией Назаровского района с 14 работниками заключены договоры цессии, по которым произведены выплаты в полном объеме.

Аналогичный механизм погашения задолженности по заработной плате реализован на территории Емельяновского района, где 50 работников предприятия – банкрота муниципального унитарного предприятия Емельяновского района «Коммунальщик» получили причитающуюся им заработную плату за период январь – февраль 2019 года в размере 3 млн рублей.

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