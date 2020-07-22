Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий провел «круглый стол», на котором обсуждался ход реализации закона о внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Коми Валерий Марков МарковВалерий Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Коми провел заседание «круглого стола» на тему «О ходе реализации Федерального закона «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

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Сенатор напомнил, что законом были внесены изменения, направленные на урегулирование вопросов обеспечения прав граждан РФ на свободный выбор языка образования, изучения родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного, государственных языков республик Российской Федерации.

Валерий Марков обратил внимание, что в рамках реализации закона Указом Президента РФ был создан Фонд сохранения и изучения родных языков народов РФ. «Вопросы изучения родных языков находятся в центре постоянного внимания сенаторов», — отметил он.

«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Валерий Марков

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Наталия Косихина

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Римма Галушина

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Парламентарий рассказал о проводимом Комитетом СФ мониторинге реализации закона. По его итогам, в частности, были акцентированы вопросы подготовки и экспертизы учебников по родным языкам народов России, в том числе касающиеся порядка формирования федерального перечня учебников.

Как указал законодатель, актуальной остается задача обеспечения федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего и основного общего образования возможности получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков народов РФ, в том числе русского как родного.

«Необходимо обратить внимание на процедуру экспертизы учебников по родным языкам, подготовку методических рекомендаций по форме выбора языка», — сказал Валерий Марков.

Он поблагодарил регионы за активное участие в подготовке мероприятия, отметив, что 28 субъектов Федерации представили материалы по обсуждаемой теме.

В дискуссии приняли участие сенаторы Наталия Косихина, КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области Римма Галушина, ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа Екатерина Алтабаева, АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя Ольга Старостина, СтаростинаОльга Валентиновнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа заместитель президента Российской академии образования Игорь Павлов, директор Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения РФ Евгений Семченко, руководитель Научно-исследовательского центра национальных проблем образования ФИРО РАНХиГС Ольга Артеменко, представители Республики Саха (Якутия), Республики Коми, Тверской области.

В режиме видеоконференции в заседании участвовали представители органов государственной власти Республики Адыгея, Республики Башкортостан, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Карелия, Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

По итогам обсуждения принято решение обобщить, проанализировать все прозвучавшие предложения и наиболее значимые внести в итоговый документ.

«Совет Федерации как палата регионов продолжит мониторинг реализации обсуждаемого закона с участием представителей профильных министерств и ведомств, регионов, экспертного сообщества», — заключил Валерий Марков.

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