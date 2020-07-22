В Приморье по материалам проверки прокуратуры возбуждены уголовные дела о мошенничестве при реализации национального проекта «Демография»

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Владивостока Приморского края провела проверку соблюдения требований законодательства при реализации национального проекта «Демография».

Установлено, что в декабре 2018 года на территории г. Владивостока зарегистрирована ипотечная компания «САРГАСДВ», которая предлагала гражданам, имеющим право распоряжаться средствами материнского капитала, заключать фиктивные договоры займа на строительство жилья в Челябинской области.

Для обналичивания средств этой меры господдержки в территориальные подразделения управления Пенсионного фонда России подано 8 пакетов документов о распоряжении средствами материнского капитала.

По результатам рассмотрения заявлений на счет ипотечной компании перечислено более 4 млн рублей бюджетных средств в качестве погашения целевых займов граждан.

При этом свыше 1,8 млн рублей осталось на счете организации. Остальными средствами семьи распорядились по своему усмотрению.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

После их рассмотрения в отношении участников хищения возбуждено 8 уголовных дел по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием лицом своего служебного положения в крупном размере).

Ход расследования уголовных дел контролируется прокуратурой г. Владивостока.

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