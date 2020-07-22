«Газпром газомоторное топливо» компенсирует 30% стоимости по переоборудованию транспорта

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

22 июля 2020, 17:35

Компания «Газпром газомоторное топливо» утвердила собственные программы поддержки автовладельцев легкового и легкого коммерческого транспорта в рамках выделения субсидий по переводу транспорта на природный газ. 2/3 затрат автовладельцев в рамках лимитов финансирования по переоборудованию техники компенсируют регионы-участники программы, оставшиеся 30% затрат будут возвращены в рамках маркетинговых программ компании.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей разработана специальная программа «Дополнительная выгода». Автовладелец, переоборудовавший транспортное средство в партнерском пункте в регионе-участнике программы, получает скидку в 10% на лимитированный объем приобретаемого природного газа на протяжении 1 года. Кроме этого выплачивается денежная компенсация в размере 27 000 — 48 000 рублей в зависимости от типа транспорта за размещение на поверхности автомобиля рекламно-информационных материалов сроком на 30 дней*.

Для поддержки перевода транспорта физических лиц на природный газ действует система мотивации «Экогаз — экономия для Вас!+». По условиям программы участнику предоставляется карта лояльности** со стартовым балансом бонусов (1 бонус = 1 рубль) в зависимости от типа транспортного средства: от 27 000 бонусов до 48 000 бонусов. Бонусами можно оплачивать 50% стоимости компримированного природного газа, приобретаемого на объектах «Газпром газомоторное топливо». Кроме того, данная программа предусматривает систему накопления бонусов из расчета 2 куб. м природного газа = 1 бонус, что позволяет использовать данную топливную карту и по истечению стартового лимита бонусов.

«Меры поддержки автовладельцев со стороны „Газпром газомоторное топливо“ позволят компенсировать 30% от стоимости переоборудования легкового и легкого коммерческого транспорта для работы на природном газе. Таким образом, с учетом субсидий, выделенных Министерством энергетики Российской Федерации, затраты автовладельцев составят менее 10%», − подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Тимур Соин.

Справка

Производство и реализация компримированного и сжиженного природного газа в качестве моторного топлива — стратегическое направление деятельности ПАО «Газпром». Для системной работы по развитию рынка газомоторного топлива создана специализированная компания — ООО «Газпром газомоторное топливо».

*Денежные средства за размещение рекламно-информационных материалов на поверхности переоборудованного транспортного средства перечисляются на счет клиента после заключения договора с ООО «Газпром газомоторное топливо».

**Карта лояльности с лимитом бонусов выдается автовладельцу после переоборудования транспорта в партнерском центре по переоборудованию и техническому обслуживанию, активация карты проводится дистанционно по факту получения компанией документов, подтверждающих перевод транспорта на природный газ согласно условиям программы.

Программа субсидирования перевода транспорта на природный газ в 2020 году реализуется в 23 субъектах России: городе Санкт-Петербург, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Челябинской областях, Краснодарском, Пермском краях, Республиках Адыгея, Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Чувашия.

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