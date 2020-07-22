«Газпром межрегионгаз Тверь» начал поставку газа крупному животноводческому комплексу в Тверской области

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

22 июля 2020, 13:20

ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» приступило к газоснабжению свиноводческого хозяйства под деревней Алексино в Бежецком районе Тверской области. Газ от газораспределительной станции «Бежецк» поставляется в 8 производственных корпусов, кормовые бункеры, инженерный корпус, энергетические и другие объекты производственной площадки комплекса.

«Поставка газа такому крупному и важному для нашего региона потребителю — большая ответственность. Сегодня мы подключили уже пятую площадку животноводческого комплекса. Со временем планируется подключение еще четырех площадок предприятия», — рассказал Андрей Нуждин, начальник территориального участка ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» в Бежецке.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» (дочернее предприятие ООО «Газпром межрегионгаз») — региональная компания по реализации природного газа всем категориям потребителей Тверской области, включая население. Ежегодный объем поставки — более 2 миллиардов кубометров.

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