«Газпром межрегионгаз Тверь» начал поставку газа крупному животноводческому комплексу в Тверской области

Source: Gazprom in Russian
Новости проектов и регионов
22 июля 2020, 13:20
ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» приступило к газоснабжению свиноводческого хозяйства под деревней Алексино в Бежецком районе Тверской области. Газ от газораспределительной станции «Бежецк» поставляется в 8 производственных корпусов, кормовые бункеры, инженерный корпус, энергетические и другие объекты производственной площадки комплекса.
«Поставка газа такому крупному и важному для нашего региона потребителю — большая ответственность. Сегодня мы подключили уже пятую площадку животноводческого комплекса. Со временем планируется подключение еще четырех площадок предприятия», — рассказал Андрей Нуждин, начальник территориального участка ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» в Бежецке.
Справка
ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» (дочернее предприятие ООО «Газпром межрегионгаз») — региональная компания по реализации природного газа всем категориям потребителей Тверской области, включая население. Ежегодный объем поставки — более 2 миллиардов кубометров.
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