Г. Карелова: В Государственную Думу внесён законопроект о молодёжной политике

Source: Russia – Council of the Federation

Законопроект разграничивает полномочия Российской Федерации и субъектов РФ в вопросах развития молодёжной политики, определяет основные понятия молодёжной политики, её направления и формы.

В Государственную Думу внесён проект федерального закона «О молодёжной политике в Российской Федерации». Авторами законопроекта стали члены Совета Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы Александр Варфоломеев, ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия Мохмад Ахмадов, АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики Павел Тараканов ТаракановПавел Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тюменской области и депутаты Государственной Думы.

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Законопроект разграничивает полномочия Российской Федерации и субъектов Федерации в вопросах развития молодёжной политики, определяет основные понятия молодёжной политики, её направления и формы, что обеспечивает единые принципы реализации молодёжной политики на всей территории страны.

«Законопроект долгожданный. Он развивает положения статьи 72 Конституции Российской Федерации, в которую недавно были внесены поправки, инициированные сенаторами. Так, впервые закреплено понятие «молодёжная политика». Принятие закона будет способствовать созданию новых возможностей, условий и перспектив для участия молодёжи во всех сферах жизни общества. В последние годы ярко зарекомендовали себя самые разные формы молодёжных объединений, особенно в развитии благотворительности, поддержке старшего поколения, внедрении инновационных идей и технологий в науке и технике», — отметила Галина Карелова.

Принятие закона будет способствовать созданию новых возможностей, условий и перспектив для участия молодёжи во всех сферах жизни общества

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко сообщила, что проект федерального закона подготовлен сенаторами и депутатами при активном участии Палаты молодых законодателей при Совете Федерации. По словам сенатора, это базовый векторный закон, который будет регламентировать и развивать отраслевое законодательство.

«Повышение возраста до 35 лет, которое предложено в законопроекте, обусловлено продолжительностью жизни населения и более серьезным, ответственным отношением молодёжи к жизни. Принятие федерального закона позволит расширить преференции для данной категории граждан», — пояснила Инна Святенко.

По мнению парламентария, сформировав единый подход к реализации молодёжной политики на всей территории России, удастся открыть новые перспективы её развития.

Закрепление в Конституции РФ понятия «молодёжная политика» дало дополнительный импульс Федеральному Собранию для активизации работы по совершенствованию законодательства, считает сенатор.

Первый заместитель Комитета СФ по социальной политике Александр Варфоломеев указал на то, что проектом федерального закона закрепляются понятия «молодёжь», «молодая семья» и «молодёжные общественные объединения». Возраст молодёжи будет определяться границей в 35 лет.

«В случае принятия закона, к категории молодёжь будут относиться еще 12 миллионов человек. Таким образом, расширится число граждан, которые смогут воспользоваться мерами поддержки государства», — продолжил сенатор.

По словам парламентария, в законопроекте определены субъекты, осуществляющие деятельность в сфере молодёжной политики, а также ее цели, принципы и основные направления, которые будут реализовываться с учетом социальных потребностей молодежи, национальных традиций территорий, в том числе в рамках государственных программ, федеральных целевых программ, государственных программ субъектов, муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по поддержке молодежи, молодых семей и молодёжных общественных объединений.

Александр Варфоломеев подчеркнул, что законопроект о молодёжной политике в Российской Федерации обсуждался на разных площадках с 1993 года.

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