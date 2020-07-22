И. Святенко: Условия, в которых оказалась вся система российского здравоохранения, требуют новых решений

Source: Russia – Council of the Federation

И. Святенко и Т. Кусайко приняли участие в заседании рабочей группы Комитета ГД по охране здоровья по законодательному сопровождению и мониторингу реализации национального проекта «Здравоохранение».

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы и заместитель председателя этого Комитета Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области приняли участие в заседании рабочей группы Комитета Государственной Думы по охране здоровья по законодательному сопровождению и мониторингу реализации национального проекта «Здравоохранение».

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Мероприятие прошло под председательством руководителя рабочей группы, члена Комитета ГД по охране здоровья Бориса Менделевича. Заседание, состоявшееся в режиме видеоконференции, было посвящено вопросам реализация нацпроекта «Здравоохранение» в условиях пандемии.

В ходе заседания руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова подвела итоги исполнения нацпроекта за первое полугодие 2020 г.

Инна Святенко в своем выступлении отметила, что новые условия, в которых оказалась вся система российского здравоохранения, потребовали новых решений и внесли определенные коррективы. «Эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, а также непредвиденные макроэкономические изменения обусловили необходимость корректировки целевых показателей национальных проектов», — сказала сенатор.

И. Святенко и Т. Кусайко приняли участие в заседании рабочей группы Комитета ГД по охране здоровья по законодательному сопровождению и мониторингу реализации национального проекта «Здравоохранение»

Парламентарий сообщила, что обсуждение хода реализации нацпроектов в социальной сфере в условиях коронавирусной инфекции будет рассмотрено Комитетом СФ по социальной политике на совещании в период осенней сессии.

Татьяна Кусайко отметила необходимость осуществления непрерывного мониторинга достижения показателей национального проекта «Здравоохранение» в течение года. По словам сенатора, профильный Комитет СФ активно работает над данным вопросом.

Инна Святенко и Татьяна Кусайко

«В этом направлении были проведены заседание Совета по региональному здравоохранению при СФ под председательством заместителя Председателя Совета Федерации Галины Кареловой, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области на котором рассмотрены вопросы модернизации инфекционной службы, и «круглый стол» на тему «Усиление мер профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в новых условиях», — рассказала парламентарий.

По словам Татьяны Кусайко, исполнение показателей нацпроекта усугубляется пандемией коронавируса, так как была снижена плановая помощь пациентам, приостановлено проведение страховыми медицинскими организациями и территориальными фондами обязательного медицинского страхования плановых медико-экономических экспертиз и экспертиз качества медпомощи, а также проведение профилактических мероприятий в части диспансеризации, была приостановлена плановая вакцинация взрослых и детей.

«В этой связи необходимо предусмотреть гибкий механизм внесения корректировок в процессе реализации нацпроекта, с учетом новых обстоятельств», — заключила сенатор.

В мероприятии приняли участие председатель Комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов, заместители Министра здравоохранения РФ Евгений Камкин и Павел Пугачев, представители Федерального фонда обязательного медицинского страхования, субъектов РФ.

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