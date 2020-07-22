К. Долгов: Наш законопроект обеспечит долговременный механизм поддержки отечественных промышленных производителей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор стал соавтором поправок в закон о стратегическом планировании в РФ.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области внес законопроект «О внесении изменения в статью 28 Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Соавтор документа – депутат Государственной Думы Владимир Гутенев.

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Константин Долгов пояснил, что предусматривается использование в государственных программах целевого показателя «доля закупленных товаров российского происхождения», а также порядок мониторинга и контроля достижения такого целевого показателя.

«Применение этого показателя обеспечит долговременный механизм поддержки отечественных промышленных производителей и позволит добиться роста отдельных отраслей, в частности, оборонно-промышленного комплекса, при производстве высокотехнологичной продукции», — подчеркнул сенатор.

Применение этого показателя обеспечит долговременный механизм поддержки отечественных промышленных производителей

В настоящее время не установлена обязанность оценивать эффективность реализации государственных программ на предмет выполнения минимальной доли закупок товаров российского происхождения. Данная методологическая недоработка законодательства о стратегическом планировании в РФ позволяет заказчикам закупать любые иностранные товары путем манипуляций с избыточными и редкими характеристиками иностранной продукции. Это создает дополнительные препятствия для достижения целей социально-экономического развития России, отметил Константин Долгов.

Указанная системная методологическая проблема негативным образом отражается на темпах развития всей экономики страны, так как государством не установлена главная стратегическая цель о закупке прежде всего отечественной продукции и необходимости стимулирования загрузки производства на российских предприятиях. Кроме того, это может приводитьк существенному экономическому ущербу для государства в виде недополученных налогов в бюджетную систему. Законодательство РФ о стратегическом планировании не предусматривает необходимость первичного учета российских производителей.

По его словам, этот показатель также важен Министерству промышленности и торговли РФ как федеральному органу исполнительной власти, ответственному за координацию работы в сферах промышленности и импортозамещения, а также Министерству экономического развития РФ для реализации государственной функции по стимулированию экономического роста.

Принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета, а также бюджетов субъектов Российской Федерации, сообщил Константин Долгов.

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