Source: Russia Federal Space

#ИСС#ИСС Решетнева22.07.2020 08:30

Новый производственный участок ИСС

В компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») стартовали работы по организации собственного производства гибких волноводных секций. До конца 2020 года в штамповочно-механическом цехе компании ИСС планируется организовать полный цикл производства гибких волноводных секций.

Решение об организации собственного производства этих изделий было принято руководством Решетнёвской фирмы ввиду специфичности продукции, высоких требований к её техническим характеристикам и срокам изготовления, а также с целью увеличения доли собственных работ в реализации проектов по созданию космических аппаратов.

Компания ИСС будет изготавливать гибкие волноводные секции из бериллиевой бронзы с разными размерами сечений. Для этого на новом производственном участке установят 11 единиц технологического оборудования, семь из которых разработаны и изготовлены в подразделениях Решетнёвской фирмы.

Гибкие волноводные секции обеспечивают компенсацию деформаций, возникающих из-за повышенной тепловой нагрузки, и тем самым предотвращают повреждение конструкций волноводов и бортовых приборов в ходе штатной эксплуатации спутников.

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