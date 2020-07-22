Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий прокомментировал Указ главы государства «О национальных целях РФ на период до 2030 года».

Обозначенные Президентом ориентиры — это дальнейший курс на повышение качества жизни граждан всей страны, концентрация фокуса внимания на здоровье человека, образовании и воспитании детей и молодежи, обеспечении комфортной среды проживания, сохранении экологии. Такое мнение высказал заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области комментируя Указ Президента РФ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года».

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Для достижения необходимых результатов в социальной сфере важно обеспечить рост экономики, в том числе таких основных показателей, как ВВП, объем инвестиций в основной капитал, экспорт несырьевых неэнергетических товаров, подчеркнул парламентарий.

Важное положение Указа — целевой показатель по росту доходов граждан и увеличение числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан

По его словам, важное положение Указа — целевой показатель по росту доходов граждан и увеличение числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан. «Те меры, кредитной и грантовой поддержки, которые были приняты в период пандемии, позволили поддержать наиболее пострадавшие отрасли и избежать негативного сценария. Вместе с тем, для дальнейшего развития и достижения показателя, обозначенного Президентом, необходимо совершенствование и расширение механизмов государственной поддержки. Важно создать все возможные стимулы — налоговые, финансовые, инфраструктурные, — которые позволят сделать первый шаг гражданам, решившим открыть собственное дело. В том числе современное развитие цифровых технологий позволяет создавать специальные сервисы и платформы в помощь начинающим предпринимателям», — отметил Николай Журавлев.

«В целом реализация Указа Президента о национальных целях в ближайшее десятилетие станет основной задачей, для решения которой, возможно, необходимо будет скорректировать государственные программы и проекты, а главное – обеспечить соответствующее сопровождение на всех уровнях власти. Парламентарии готовы к такой работе», — заключил сенатор.

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