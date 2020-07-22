Осужден бывший председатель Щербиновского районного суда Краснодарского края, признанный виновным в получении взятки и в покушении на мошенничество

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Ростовский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего председателя Щербиновского районного суда Краснодарского края Александра Турицына. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения).

Установлено, что в производстве Турицына как председателя суда находилось уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном хранении наркотических средств и других преступлениях. В ходе рассмотрения уголовного дела от подсудимого поступило заявление о том, что заместитель начальника Ейского межрайонного отдела Регионального управления ФСКН России по Краснодарскому краю и старший оперуполномоченный группы уголовного розыска Ейского линейного отделения полиции Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте сфальсифицировали материалы, свидетельствующие о совершении инкриминируемых ему деяний.

По заявлению была проведена процессуальная проверка, по ее итогам в возбуждении уголовного дела в отношении указанных лиц отказано.

Несмотря на это, Турицын вызвал в свой служебный кабинет старшего оперуполномоченного уголовного розыска и потребовал 530 тыс. рублей за вынесение обвинительного приговора в отношении подсудимого лица, а также за якобы непринятие уполномоченными должностными лицами мер по привлечению к ответственности за фальсификацию материалов уголовного дела. При этом полученные денежные средства он планировал присвоить себе.

В процессе передачи денежных средств председатель суда был задержан оперативными сотрудниками Управления ФСБ по Краснодарскому краю.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Александра Турицына и назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью сроком на 7 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

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