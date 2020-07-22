О. Алексеев: Важно, что в центре внимания власти всех уровней остается человек и сферы его жизни

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Саратовской областной Думы.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области принял участие в работе сессии регионального парламента. На заседании с отчетом о результатах деятельности регионального правительства за 2019 год выступил губернатор Валерий Радаев.

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Сенатор отметил, что в отчете была отражена работа исполнительной власти области по всем направлениям. «Губернатор представил обстоятельный отчет о работе правительства региона за прошлый год. 2019 – первый год реализации национальных проектов, призванных обеспечить новое качество жизни для россиян», – рассказал Олег Алексеев.

По словам парламентария, все базовые параметры по итогам 2019 года положительные и соответствуют целевым ориентирам. В АПК завершена реализация 30 крупных и средних инвестиционных проектов, регион в первой десятке субъектов Федерации, которые имеют высокие показатели самообеспеченности продовольствием.

Как подчеркнул сенатор, бюджет области социально ориентирован – обязательные расходы составляют 70 процентов, и на данный момент сбалансировать его собственными силами невозможно. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, связанная с пандемией, отразилась на экономике региона. По предварительным оценкам, выпадающие доходы областного бюджета составят примерно 12 млрд рублей. Тем не менее, ставится задача наращивать собственные доходы, хотя в нынешних условиях для ее решения потребуется комплекс дополнительных мер. Среди них – повышение заработной платы в реальном секторе и минимизация «серых» схем выплаты зарплаты.

«Глава региона подробно рассказал о результатах деятельности органов исполнительной власти в сфере здравоохранения, образования, соцобеспечения, строительства, АПК, транспорта, культуры и спорта. А также определил задачи и вектор развития на будущее. Подготовлен план восстановления экономики региона. Предварительный объем финансирования составляет свыше 84 миллиардов рублей – федеральных, региональных и внебюджетных средств. Важно, что в центре внимания власти всех уровней остается человек и сферы его жизни: ключевые направления – это рост реальных доходов граждан, занятость, поддержка малого и среднего бизнеса, стимулирование инвестиций. Приоритеты – сбережение здоровья и благополучие людей, создание возможностей для самореализации, комфортная и безопасная среда, решение жилищных проблем, улучшение делового климата, внедрение цифровых технологий. Уверен, что даже в нынешних непростых условиях Саратовская область продолжит идти вперед», – подытожил Олег Алексеев.

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