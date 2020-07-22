Source: Russia Federal Space

#ЦНИИмаш#Главное#ЦУП#МКС#МКС-63#Прогресс МС-15#Космодромы#Байконур22.07.2020 16:35

ЦУП завершил работы по подготовке запуску «Прогресс МС-15»

Центр управления полётами ЦНИИмаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») завершил плановые работы по подготовке к выведению на околоземную орбиту транспортного грузового корабля «Прогресс МС-15» и его последующей стыковке с Международной космической станцией. В соответствии с расчётами службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП старт запланирован на 23 июля 2020 года в 17:26:22 мск.

Специалисты Главной оперативной группы управления российским сегментом Международной космической станции приступят к управлению грузового корабля после его отделения от третьей ступени носителя. Расчётное время выведения корабля на заданную орбиту — 17:35:11 мск. Трансляция пуска с космодрома Байконур будет доступна в сообществе Госкорпорации «Роскосмос» социальной сети ВКонтакте с 16:10 мск.

Сближение корабля «Прогресс МС-15» со станцией и причаливание к стыковочному узлу модуля СО-1 «Пирс» планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУП и российских членов экипажа станции. Стыковка со станцией запланирована в 20:47 мск, по двухвитковой схеме.

Транспортный корабль «Прогресс МС-15» доставит на станцию топливо и газы общей массой 600 кг, а также 1 520 кг различного оборудования: ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, укладку для проведения экспериментов, санитарно-гигиенические материалы, предметы одежды и медикаменты, стандартные рационы питания и 420 литров воды в баках системы «Родник».

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