Ю. Федоров: Подключение граждан к газораспределительным сетям должно быть обеспечено без привлечения их средств

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий провел заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ.

Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики провел в формате видеоконференции заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.

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В заседании приняли участие сенаторы Юрий Важенин, ВаженинЮрий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Светлана Горячева, ГорячеваСветлана Петровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Приморского края Константин Долгов, ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко, КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, ЧибисАндрей ВладимировичГубернатор Мурманской области заместитель председателя правительства Приморского края Елена Пархоменко, заместитель председателя Правления ПАО «Новатэк» Денис Соловьев, представители администрации Приморского края, ПАО «Газпром», ГК «Ростех».

Юрий Федоров представил отчет о работе Совета за весеннюю сессию. Он подчеркнул, что вопросы газификации субъектов РФ постоянно находятся в фокусе внимания палаты. «На заседаниях Совета рассматриваются конкретные потребности каждого из регионов в части газификации: строительство газораспределительных станций, газопроводов, присоединения потребителей, а также объемы и источники финансирования указанных мероприятий», — отметил он.

«Полагаем, что наше решение пойти по каждому субъекту персонально было правильным. Поскольку в каждом регионе есть проблемы газификации, но они разнятся», — сказал парламентарий.

Решены вопросы газификации Костромской и Вологодской областей в части строительства магистрального газопровода Мантурово-Шарья

По его словам, сегодня уже можно говорить об определенных результатах работы, реальной помощи регионам после конструктивного обсуждения с Министерством энергетики, Газпромом и Новатэком.

«Так, решены вопросы газификации Костромской и Вологодской областей в части строительства магистрального газопровода Мантурово-Шарья. Конкретные решения приняты по Камчатскому краю — решен инфраструктурный вопрос по источнику газоснабжения от компании «НОВАТЭК». По Омской области решен вопрос газификации части города Омска и северных районов. По Псковской области в настоящее время ждем принципиальных решений по вопросу финансирования строительства внутрипоселковых газопроводов».

Сенатор напомнил, что в марте текущего года состоялись парламентские слушания «Перспективы, темпы и проблемы газификации в субъектах Российской Федерации», По их итогам были сформулированы рекомендации Правительству РФ по внесению изменений в законодательство в части ускорения темпов газификации регионов, формирования новой модели газификации, снижения стоимости услуг по технологическому подключению, а также обеспечения цифровизации процедуры подключения к сетям газораспределения поставки газа.

Заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ в формате видеоконференции

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Юрий Федоров

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Светлана Горячева

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Заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ в формате видеоконференции

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Юрий Важенин

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Заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ в формате видеоконференции

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Татьяна Кусайко

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Константин Долгов и Юрий Федоров

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Заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ в формате видеоконференции

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Заседание Совета по вопросам газификации субъектов РФ в формате видеоконференции

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В ходе работы Совета регионами был согласован план мероприятий («дорожная карта») по решению проблем, возникающих в процессе газификации, разработанный по итогам парламентских слушаний, сообщил Юрий Федоров. Он отметил, что комитеты СФ обеспечивают приоритетное рассмотрение проектов федеральных законов в части обеспечения реализации мероприятий по ускорению газификации в субъектах Российской Федерации.

Ряд выработанных предложений по газификации были направлены в Правительство РФ в рамках доработки Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения. «Их реализация обладает мультипликативными эффектами в связанных отраслях и является одним из драйверов роста экономики. Значительному увеличению уровня и качества населения будет способствовать завершение к 2030 году газификации субъектов РФ с достижением целевых показателей на основе актуализации и утверждения региональных программ».

Юрий Федоров указал, что Совет принимал непосредственное участие в подготовке Перечня поручений Президента по газификации. «И здесь мы однозначно поддерживаем то, что финансирование мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям должно быть обеспечено без привлечения их средств».

Сенатор подчеркнул, что Совет также поддерживает необходимость оперативного поиска финансовых решений для ускорения газификации субъектов и скорейшего принятия новой целевой модели подключения к объектам газоснабжения для ускорения реализации всех процессов. Соответствующие предложения направлены Председателю Правительства Михаилу Мишустину.

Павел Сорокин проинформировал о ходе подготовки плана реализации перечня поручений Президента РФ по результатам проверки исполнения законодательства по газификации регионов. По его словам, текущий уровень газификации составляет примерно 70 процентов. Ставится задача довести этот показатель до 83 процентов, остальные 17 процентов должны получать услуги по приготовлению пищи и теплу за счет других видов топлива. Новая концепция газификации подразумевает введение понятия единого регионального оператора газификации, ответственного за всю цепочку, отметил он.

Андрей Чибис и Елена Пархоменко проинформировали о ходе газификации Мурманской области и Приморского края. В обсуждении приняли участие представители «Газпрома», «Газпром межрегионгаза», других организаций.

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