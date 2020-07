Rīgas pilī tiesneša solījumu Valsts prezidentam dod tiesneši Sanita Babre, Edgars Biezais, Ieva Serafimova un Dainis Slišāns

22. jūlijā Rīgas pilī notika svinīgā ceremonija, kurā Valsts prezidentam Egilam Levitam tiesneša zvērestu deva rajona (pilsētas) tiesas tiesneši Sanita Babre, Edgars Biezais un Ieva Serafimova, bet tiesneša svinīgo solījumu – Dainis Slišāns. Uzrunājot tiesnešus, Valsts prezidents Egils Levits sacīja: “Godātie jaunie tiesneši! Šodien Latvijas tiesu sistēma atrodas visai sabiedrībai pamanāmā pārmaiņu periodā. Simboliski to iezīmē jaunais Augstākās tiesas priekšsēdētājs un jaunais ģenerālprokurors. Ir aizsākusies jauna ēra Latvijas tiesu sistēmā, un tas ir ļoti būtiski, ka notiek šī tiesu sistēmas atjaunošanās. Jūs, jaunie kolēģi, esat šīs atjaunošanās līdzdalībnieki. Jums visiem ir jau pieredze tiesu sistēmā, bet ne tiesneša amatā. Jūs redzat, kā tiesu sistēma darbojas, un šī pieredze ir ārkārtīgi svarīga jūsu jaunajā pozīcijā tajā pašā sistēmā. Mēs redzam, ka personāla atjaunošana ir ne vien tiesu sistēmas vadībā, bet arī pašā tiesu sistēmā, kas ir papildināta ar sistēmiskiem uzlabojumiem. Ir paredzēta Ekonomiskās tiesas izveide, veikti arī dažādi grozījumi kriminālprocesa un citos likumos. Tas viss ir vērsts uz tiesu sistēmas darba uzlabošanu. Tiesu sistēma darbojas ilgstoši, un tai nedrīkstētu būt revolucionāri satracinājumi. Drīzāk valsts pārvaldē tas ir vairāk iespējams, varbūt pat dažās situācijās vajadzīgs. Tiesu sistēmai ir jāgarantē stabilitāte, taču stabilitāte nenozīmē stagnāciju. Un šeit ir ļoti rūpīgi jāpārdomā šo divu jēdzienu atšķirība. Stabilitāte, bet ne stagnācija. Kad stabilitāte nenoved pie stagnācijas? Ja tiesu sistēma visu laiku tiek uzlabota. Tā ir pašuzlabošanās, par ko jūs, viss tiesnešu korpuss, esat tagad līdzatbildīgi. Tas ir, protams, arī likumdevēja uzdevums pastāvīgi uzlabot tiesu sistēmas darbu, ko likumdevējs arī veic, pēdējā laikā pat ļoti aktīvi. Jūs atrodaties šajā evolucionārajā fāzē, kas dažos gadījumos attīstās ātrāk, un es teiktu, ka šī ir tā situācija, kur evolūcija notiek daudz ātrāk nekā parasti. Jūs paši jau redzat ar savu līdzšinējo pieredzi un redzēsiet arī vēl savā tiesneša pieredzē, kur ir iespējami uzlabojumi tiesnešu darbā, tiesu sistēmas funkcionēšanā kopumā. Es aicinu jūs būt aktīviem tiesnešu pašpārvaldes darbā. Tas, protams, ir papildu sabiedrisks uzdevums, bet jūs zvērējāt (solījāt) būt uzticīgi Latvijas valstij. Šī uzticība prasa arī zināmu aktivitāti. Uzticība, lai pastāvīgi uzlabotu Latvijas valsti, konkrēti tiesu sistēmu, kam jūs tagad piederat. Es vēlu jums jūsu turpmākajā darbā visu to labāko, bet it sevišķi rūpīgi pārdomāt katru no zvērestā ierakstītajiem vārdiem. Tas nav vienkāršs zvēresta viens teikums. Katram vārdam ir dziļa jēga, un šī jēga ir jāpārdomā. Tur nav nekā lieka. Tā varētu teikt ir jūsu ceļamaize jaunajā pozīcijā tiesu sistēmā. Paldies!”

Source: President of Latvia in Latvian