А. Клишас: В законе о проведении выборов в течение нескольких дней учтен опыт общероссийского голосования по поправкам в Конституцию

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал палате одобрить изменения в избирательное законодательство.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал палате одобрить изменения в отдельные законодательные акты РФ, предусматривающие возможность проведения голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд.

Провел заседание председатель Комитета СФ Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

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Сенатор сообщил, что вносятся изменения в законы об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ, о выборах депутатов Государственной Думы, Кодекс административного судопроизводства РФ.

Устанавливается, что по решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней

Устанавливается, что по решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов, референдума и не подлежит пересмотру.

Андрей Клишас отметил, что в законе учтен опыт последнего общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. «Есть положительные и отрицательные комментарии, но явка, которая была продемонстрирована нашими гражданами, показала, что голосование в течение нескольких дней для многих удобно, особенно в отдаленных местностях, да и во многих крупных городах».

Право принятия решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд, в случае совмещения дней голосования на выборах и референдумах разных уровней принадлежит комиссии, организующей подготовку и проведение выборов, референдума более высокого уровня.

В случае принятия решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд сроки избирательных действий, действий по подготовке и проведению референдума, осуществляемых до дня голосования или после него, по общему правилу отсчитываются от последнего из указанных дней голосования.

По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование может быть вне помещения – на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах.

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Елена Мизулина и Владимир Полетаев

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Андрей Клишас

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Вячеслав Лебедев

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Олег Цепкин

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Александр Башкин и Александр Карлин

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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В случае принятия решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование не проводятся.

Подсчет голосов избирателей, участников референдума начинается сразу после окончания времени голосования в последний день голосования.

Иные особенности голосования в течение нескольких дней подряд, установления итогов голосования устанавливаются Центральной избирательной комиссией РФ.

Также Федеральным законом предусматривается право политической партии, по предложению которой назначен член избирательной комиссии субъекта РФ, избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии, территориальной комиссии, участковой комиссии вносить в назначивший этого члена комиссии орган мотивированное представление о досрочном прекращении полномочий этого члена комиссии.

Комитет СФ предварительно обсудил кандидатуру Ирины Подносовой на должность заместителя Председателя Верховного суда РФ – председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ и кандидатуру Михаила Кротова для назначения на должность судьи Верховного суда РФ.

В обсуждении принял участие Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Предложенные Президентом РФ кандидатуры Ирины Подносовой и Михаила Кротова представил полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьев.

Ирина Подносова имеет высшее юридическое образование, стаж работы по юридической профессии 44 года, в том числе стаж работы в должности судьи 30 лет, предыдущее место работы – председатель Второго апелляционного суда общей юрисдикции г. Санкт-Петербурга.

Михаил Кротов имеет высшее юридическое образование, стаж работы по юридической специальности более 33 лет, предыдущее место работы – полномочный представитель Президента РФ в Конституционном суде РФ.

Комитет СФ рекомендовал палате одобрить обе кандидатуры.

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