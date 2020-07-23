А. Турчак: В интересах людей «дачная амнистия» должна быть продлена

Source: Russia – Council of the Federation

По словам сенатора, предлагаемый механизм существенно упростит для граждан процедуры, связанные со строительством частных домов и регистрацией прав на них.

Заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области первый заместитель председателя Комитета СФ Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области и депутат ГД Павел Крашенинников внесли на рассмотрение Государственной Думы законопроект о продлении до 1 марта 2026 года упрощенного порядка оформления гражданами своих прав на индивидуальные жилые и садовые дома.

До 1 марта 2021 года действует так называемая «дачная амнистия», которой предусмотрен упрощенный порядок оформления прав граждан на жилые и садовые дома, расположенные на садовых земельных участках.

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После этой даты правообладатели таких объектов будут обязаны руководствоваться уведомительным порядком строительства объектов, который вступил в силу в августе 2018 года.

Также до 1 марта 2021 года действует переходный период упрощенного уведомительного порядка в отношении домов, строительство которых начато до 4 августа 2018 года без каких‑либо разрешительных документов.

«Не все граждане успели адаптироваться к новым условиям строительства, введенным в 2018 году, – сообщил Андрей Турчак. — Важно действовать в интересах граждан и продлить «дачную амнистию» на более долгий — пятилетний период. Более того, нужно распространить ее действие на объекты, строящиеся гражданами на землях, предоставленных для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства».

Предлагаемый механизм существенно упростит для граждан процедуры, связанные со строительством частных домов и регистрацией прав на них

Андрей Турчак подчеркнул, что предлагаемый механизм существенно упростит для граждан процедуры, связанные со строительством частных домов и регистрацией прав на них.

Олег Мельниченко отметил, что законопроект разработан в контексте реализации поставленных Президентом Российской Федерации задач по увеличению объемов ввода индивидуального жилья и упрощению процедур регистрации прав на него.

«Продление «дачной амнистии» послужит мотивацией для граждан к возобновлению строительства жилых и садовых домов и положительно скажется на динамике развития индивидуального жилищного строительства в целом», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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