В Курской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении чиновника, обвиняемого в получении взяток на сумму более 1,6 миллиона рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня прокурор Курской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела государственного контроля (надзора) в области долевого строительства комитета строительства региона. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, с декабря 2017 года по декабрь 2019 года государственный служащий, используя свое должностное положение, неоднократно получал взятки от руководителей строительных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории региона. За общее покровительство руководители организаций-застройщиков неоднократно передавали чиновнику взятки в виде денег, сантехники, а также право на недвижимость в виде однокомнатной квартиры.

Общая сумма незаконно полученных денежных средств и имущества составила более 1 миллиона 600 тысяч рублей.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Железногорский городской суд для рассмотрения по существу.

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