В. Матвиенко: Подавляющее большинство законов, разработанных и одобренных в этом году, имеет выраженную социальную направленность

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ провела пресс-конференцию по итогам весенней парламентской сессии.

Деятельность верхней палаты парламента в ходе нынешней весенней сессии была направлена на законодательное обеспечение сохранения жизни и здоровья людей, социальную поддержку граждан, экономики, предприятий среднего и малого бизнеса в период распространения коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции по итогам сессии заявила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

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По ее словам, парламентарии справились с поставленной задачей. «Были оперативно приняты законы, которые позволили реализовывать эффективные меры поддержки. Параллельно с этим была создана рабочая группа СФ по выработке предложений, касающихся жизни страны в новых реалиях».

В этой работе участвовало большое число сенаторов, шло постоянное взаимодействие с регионами, сказала Валентина Матвиенко. «Очень много предложений сенаторов включено в Общенациональный план восстановления экономики».

Глава верхней палаты отметила также деятельность сенаторов, связанную с подготовкой, обсуждением и разъяснением поправок в Конституцию РФ. «Целый ряд наших предложений были включены в текст Основного закона. Главным результатом стало всенародное одобрение поправок в Конституцию».

В ходе осенней сессии главной станет задача по принятию всех законов, необходимых для обеспечения вступления в жизнь поправок, внесённых в Конституцию, сказала глава верхней палаты. «Часть законов Федеральное собрание уже приняло. Но основная работа будет в предстоящую сессию».

Пресс-конференция Председателя СФ В. Матвиенко по итогам весенней сессии

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Пресс-конференция Председателя СФ В. Матвиенко по итогам весенней сессии

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Пресс-конференция Председателя СФ В. Матвиенко по итогам весенней сессии

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Пресс-конференция Председателя СФ В. Матвиенко по итогам весенней сессии

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Пресс-конференция Председателя СФ В. Матвиенко по итогам весенней сессии

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Пресс-конференция Председателя СФ В. Матвиенко по итогам весенней сессии

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Пресс-конференция Председателя СФ В. Матвиенко по итогам весенней сессии

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Пресс-конференция Председателя СФ В. Матвиенко по итогам весенней сессии

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Однако спектр документов, над которыми идет работа, значительно шире. «С учётом итогового заседания в ходе весенней сессии Советом Федерации будет рассмотрено более 300 законов, большинство из которых имеет «человеческое» измерение и направлено на социальную защиту граждан».

В ходе весенней сессии Советом Федерации рассмотрено более 300 законов, большинство из которых имеет «человеческое» измерение и направлено на социальную защиту граждан

Отвечая на вопрос о деятельности кабинета министров, Валентина Матвиенко дала высокую оценку работе Правительства России, уровню взаимодействия между Правительством и Советом Федерации.

«Мы в ежедневном режиме работаем с министерствами и ведомствами, у нас много форматов конкретного предметного взаимодействия с Правительством – «правительственный час», «открытый диалог с Министром», участие членов Правительства в парламентских слушаниях, «круглых столах», заседаниях комитетов СФ. Мы ведем честный и открытый диалог по тем вопросам, которые волнуют граждан, поднимаются субъектами Федерации, прорабатываем конкретные проблемы».

Среди примеров эффективного взаимодействия Валентина Матвиенко назвала борьбу с контрафактным алкоголем, решение проблем лесной и рыбопромышленной отраслей, контроль качества пищевых продуктов и бутилированной воды.

«Особое внимание в нынешнюю сессию мы уделяли вопросам горячего питания младших школьников. Был не только принят соответствующий закон, но и решаются организационные вопросы, чтобы все регионы получили федеральные субсидии для обеспечения горячего питания школьников начальных классов».

Валентина Матвиенко рассказала о постепенном возвращении всех очных форматов мероприятий верхней палаты. Она также коснулась темы восстановления межпарламентского сотрудничества. По ее словам, в период пандемии были налажены эффективные дистанционные форматы взаимодействия. «Как только позволит эпидемиологическая ситуация в мире межпарламентское взаимодействие восстановится в полном объеме», — сказала спикер СФ.

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