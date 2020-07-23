В Москве осужден мошенник, который обещал потерпевшему за 30 миллионов рублей организовать назначение на высокопоставленную должность

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня Никулинский районный суд г. Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего Ильдуса Хайдарова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Установлено, что в марте 2014 года Хайдаров через общих знакомых, не осведомленных о его преступных намерениях, убедил потерпевшего в том, что за 30 миллионов рублей может оказать содействие в согласовании его кандидатуры на должность главы одного из районов Московской области, а также в обеспечении избрания его на выборную должность в органах местного самоуправления.

В действительности Хайдаров такой возможностью не обладал. Тем не менее, в марте-апреле 2014 года введенный в заблуждение потерпевший передал Хайдарову свыше 19 миллионов рублей.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель Генерального прокурора Российской Федерации.

Суд приговорил Хайдарова к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI