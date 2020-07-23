Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#МКС#МКС-63#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-15#ЦЭНКИ#РКК Энергия#РКЦ Прогресс23.07.2020 17:35

В полёте корабль «Прогресс МС-15»

В соответствии с программой полётов на Международную космическую станцию сегодня, 23 июля 2020 года, в 17:26:21 мск с площадки № 31 космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-15». По данным телеметрической информации, через 8 минут 49 секунд зафиксировано штатное отделение корабля от третьей ступени носителя.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно вывела российский космический корабль на расчетную орбиту. Специалисты Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента Международной космической станции в г. Королёв приступили к управлению полётом.

Полет грузового корабля «Прогресс МС-15» к МКС пройдет по двухвитковой схеме и займет чуть более трех часов — стыковка запланирована в 20:47:52 мск. Причаливание к модулю «Пирс» российского сегмента планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и российских членов экипажа экспедиции МКС-63 — космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера. Прямая трансляция будет доступна на сайте и в социальных сетях Госкорпорации «Роскосмос» с 20:20 мск.

Новый транспортный корабль доставит на Международную космическую станцию компоненты топлива, кислорода, средств медицинского обеспечения, а также контейнеров с пищей и водой, расходного оборудования и ЗИП, посылок для экипажа МКС. На его борту также находится оборудование для проведения следующих научных экспериментов: «Коррекция», «Пилот-Т», «Асептик», «Биомаг-М», «Константа-2», «Тест», «Выносливость» «Сепарация».

Повтор трансляции пуска

MIL OSI