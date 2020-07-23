В Тверской области вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о незаконной рубке леса, повлекшей ущерб на сумму свыше 14 миллионов рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Удомельский городской суд Тверской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя Вышневолоцкого района, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений и не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, совершенная в особо крупном размере).

В суде установлено, что подсудимый с декабря 2018 года по февраль 2019 года, используя труд неосведомленных о незаконной деятельности привлеченных рабочих, а также специальную технику, произвел рубку деревьев общим объемом 422,5 куб. м. В результате Российской Федерации причинен ущерб в размере свыше 14 миллионов рублей.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого деяния и приговорил его к 2 годам лишения свободы. Суд также удовлетворил иск министерства лесного хозяйства области о возложении обязанности возместить ущерб Российской Федерации в полном объеме.

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