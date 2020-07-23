Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике.

В Комитете СФ по социальной политике состоялось заседание, которое провела председатель Комитета Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы

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В мероприятии участвовала заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

Принято решение рекомендовать к одобрению ряд изменений в Трудовой кодекс РФ, которыми предусматривается предоставление гражданам от 40 лет и старше ежегодного выходного дня для прохождения диспансеризации, с сохранением за работниками места работы (должности) и среднего заработка.

Инна Святенко сообщила, что реализация этого федерального закона установит дополнительные гарантии на прохождение диспансеризации и будет способствовать сохранению здоровья работников благодаря профилактическому медицинскому осмотру.

Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Инна Святенко

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Сергей Горняков и Валерий Рязанский

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Галина Карелова

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Инна Святенко

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Анна Отке

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Татьяна Кусайко

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Маргарита Павлова

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Людмила Бокова

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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В ходе заседания также рассмотрены и рекомендованы к одобрению изменения в Трудовой кодекс в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Данным законом дополняются и уточняются 23 законодательных акта Российской Федерации.

В условиях развития цифровой экономики предложенные изменения будут способствовать закреплению в законодательстве единообразных требований к ведению кадрового делопроизводства

«В условиях развития цифровой экономики предложенные изменения будут способствовать закреплению в законодательстве единообразных требований к ведению кадрового делопроизводства», — пояснила Инна Святенко.

Сенаторы также поддержали «пакет» законов, касающихся передачи индивидуальных трудовых споров спортсменов и тренеров в профессиональном спорте и спорте высших достижений на рассмотрение третейских судов.

Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ Александр Варфоломеев, ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия Федеральным законом определено, что арбитражное соглашение о передаче в арбитраж индивидуальных трудовых споров спортсменов и тренеров заключается в виде отдельного соглашения.

«Также Трудовой кодекс РФ дополняется новой статьей, предусматривающей возможность рассмотрения указанных индивидуальных трудовых споров не только комиссиями, но и в арбитраже, при наличии между сторонами трудовых правоотношений соответствующего арбитражного соглашения», — уточнил парламентарий.

Кроме того, Комитет СФ рекомендовал к одобрению Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции». Этим документом расширяется предмет правового регулирования Федерального закона от 23 февраля 2013 г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», распространяя его действие на никотинсодержащую продукцию, пояснил первый заместитель председателя Комитета СФ Валерий Рязанский. РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области

«В отношении никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления и кальянов устанавливаются все запретительные меры, аналогичные уже действующим в отношении табака и табачной продукции», — сказал сенатор. Правовым актом накладывается запрет на потребление этой продукции на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.

«Запрещается реклама, стимулирование продаж и спонсорства, продажи такой продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними», — добавил он.

Валерий Рязанский указал на установление законодательного запрета на розничную и оптовую торговлю пищевой никотинсодержащей продукцией, в том числе жевательной, сосательной и нюхательной.

«Закон направлен на охрану здоровья и права на благоприятную окружающую среду, а также на недопущение вовлечения в процесс потребления никотинсодержащей продукции детей и молодёжи», — подчеркнул парламентарий.

Сенаторы также поддержали ряд изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части предоставления информации о состоянии здоровья несовершеннолетних граждан.

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