Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#МКС#МКС-63#Прогресс МС-15#ЦНИИмаш#ЦУП#РКК Энергия23.07.2020 20:45

Корабль «Прогресс МС-15» в составе МКС

Спустя 3 часа 18 минут 31 секунду после старта, 23 июля 2020 года в 20:44 мск, транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15» в штатном режиме пристыковался к стыковочному отсеку «Пирс» российского сегмента Международной космической станции. Тем самым, грузовой корабль «Прогресс МС-15» поставил новый рекорд по времени полета к МКС. Операции по причаливанию и стыковке проводились в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и российских членов экипажа МКС-63, космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера.

Раннее в 17:26:21 мск со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур стартовыми расчетами предприятий Госкорпорации «Роскосмос» произведен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая спустя 529 секунд вывела грузовой корабль «Прогресс МС-15» на орбиту искусственного спутника Земли. Операции по сближению и стыковке с МКС проводились по двухвитковой схеме.

Космический «грузовик» доставил на станцию грузы суммарной массой более 2,5 т., необходимые для поддержания полёта МКС в пилотируемом режиме и реализации программы научно-прикладных исследований на её борту. По завершении необходимых проверок герметичности стыка космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер откроют переходные люки и выполнят заключительные операции по демонтажу стыковочного механизма, переводу системы электропитания «Прогресса» на объединённое питание и консервации корабля.

Повтор трансляции стыковки

MIL OSI