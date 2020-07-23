К. Косачев: Визит делегации Комитета СФ по международным делам в Республику Корея оказался бы очень своевременным

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел телефонный разговор со своим южнокорейским партнером.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел телефонный разговор с председателем Комитета по международным отношениям и объединению Национального собрания Национального конгресса Республики Корея Сон Ён Гилем.

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В ходе беседы была подтверждена обоюдная готовность к активизации межпарламентского диалога, в том числе в успешно зарекомендовавшем себя формате совместных заседаний профильных комитетов.

Константин Косачев рассказал собеседнику об уже устоявшейся практике в Совете Федерации по подготовке совместных докладов с партнерскими комитетами парламентов других стран о состоянии двусторонних отношений. Он высказал предложение, которое было поддержано южнокорейским собеседником, о возможности выхода по итогам заседания на подготовку такого совместного документа, по примеру российско-французского доклада комитетов по международным делам Совета Федерации и Сената Франции, недавно представленного руководству обеих палат, а также ожидающего публикации российско-итальянского совместного доклада.

Глава Комитета СФ отметил, что Сон Ён Гиль хорошо известен в России как сторонник всемерного развития российско-корейских отношений и много сделавший для их продвижения вперед.

«Вы активно занимались вопросами, связанными с историей гюйса крейсера «Варяг» и отмечены высокой государственной наградой – орденом Дружбы», — сказал в частности Константин Косачев.

Сон Ён Гиль также подтвердил заинтересованность в продолжении сотрудничества российских и южнокорейских парламентариев и пригласил делегацию Комитета СФ по международным делам посетить Республику Корея с визитом в ноябре-декабре 2020 года, если позволит эпидемиологическая ситуация.

По словам российского сенатора, этот визит оказался бы очень своевременным, с учетом отмечающегося в этом году 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея, а также проводимого Года взаимных обменов между двумя странами.

«В рамках визита готовы будем обсудить весь комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес, включая наш опыт взаимодействия в преодолении пандемии, опыт конституционного строительства и успешное завершение процесса внесения поправок в российскую Конституцию, ситуацию на Корейском полуострове, а также возможность возвращения к обсуждению трехсторонних проектов с участием России и двух Корей, связанных с железнодорожным сообщением, газификацией, энергетикой», — заключил Константин Косачев.

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