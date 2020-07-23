Л. Гумерова: Вопросы воспитания подрастающего поколения имеют ключевое значение для будущего страны

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела заседание Комитета.

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В ходе мероприятия сенатор представила Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». Документ был внесен Президентом РФ.

«Это важное и назревшее решение. Программы образования будут включать программы воспитания, как одного из важнейших элементов развития личности, ее становления», — отметила Лилия Гумерова.

Программы образования будут включать программы воспитания, как одного из важнейших элементов развития личности, ее становления

Парламентарий напомнила, что теме воспитания было посвящено состоявшееся в июле 2019 г. заседание Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей во главе с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

По словам Лилии Гумеровой, законом уточняется понятие «воспитание». «Это – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и самореализации учащихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства», — рассказала сенатор.

«Закон отвечает приоритетам государственной политики, целям и задачам проходящего в стране Десятилетия детства. Вопросы воспитания подрастающего поколения имеют ключевое значение для будущего страны», — подчеркнула она.

Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Елена Грешнякова

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Виктор Кресс

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заместитель председателя Комитета СФ Виктор Кресс КрессВиктор Мельхиоровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Томской области представил Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике». Как отметил сенатор, будет сформирована единая система принципов господдержки инновационной деятельности, связанной с финансовыми рисками.

Документом законодательно закрепляются понятия «венчурное и прямое финансирование инновационных и технологических проектов», «институт инновационного развития».

«Реализация закона позволит четко регламентировать финансовое обеспечение инновационных проектов за счет бюджета, сделать более прозрачным процесс принятия инвестиционного решения и мониторинга реализации инвестпроекта, увеличить объем венчурных инвестиций в инновационные проекты, особенно на ранних стадиях их жизненного цикла», — отметил Виктор Кресс.

Также сенаторы предложили Совету Федерации рассмотреть и одобрить федеральные законы «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (о государственной регистрации объектов интеллектуальных прав), «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части определения понятий «любительский спорт», «корпоративный спорт», «школьная спортивная лига».

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