Направлено в суд уголовное дело о растрате бюджетных средств при строительстве спортивного объекта в Рязани

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего исполняющего обязанности главы города Рязани Сергея Карабасова, его подчиненного – бывшего начальника управления энергетики и ЖКХ администрации города Рязани Игоря Ковалева и генерального директора ООО «Уютный двор62» Михаила Пузанова. Они обвиняются в совершении растраты средств бюджета г. Рязани.

Как полагает следствие, в 2018 году между управлением энергетики и ЖКХ администрации города Рязани и ООО «Уютный двор62» был заключен муниципальный контракт на строительство спортивной площадки. Однако на момент подписания соответствующего акта работы по установке объекта фактически даже не начинались. Несмотря на это, Ковалев по указанию Карабасова подписал документы о приемке спортивной площадки, на основании которых Пузанов необоснованно получил более 4,9 млн рублей из городского бюджета.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Рязани для рассмотрения по существу.

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