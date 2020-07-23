Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное#ДЗЗ#Орбитальные группировки23.07.2020 11:28

Новая оптико-электронная аппаратура для спутников ДЗЗ

Специалисты компании «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») постоянно работают над улучшением характеристик целевых приборов для отечественных космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Инженер-исследователь 2 категории сектора разработки метрологического обеспечения многозональных сканирующих устройств и предварительной обработки информации РКС Дмитрий Трофимов совершенствует методы и средства испытаний, калибровки и управления сложными системами бортовой оптико-электронной аппаратуры.

Дмитрий участвует в работе над аппаратурой космических аппаратов серий «Канопус-В-ИК», «Метеор-М», «Электро-Л» и «Арктика-М». Он также проводит наземные и летно-космические испытания аппаратуры для спутников дистанционного зондирования Земли. Дмитрий Трофимов и его коллеги из отделения создают целевую аппаратуру — многозональные сканирующие устройства (МСУ). Эти приборы выявляют очаги пожаров, определяют температуру подстилающей поверхности Земли, получают информацию для гидрометеорологического анализа, проводят съемку вулканических трактов.

«Гидрометеорология очень важна для России — столь разнообразной географически и климатически, — говорит Дмитрий Трофимов. — Особенно с точки зрения предупреждения, сдерживания и контроля природных чрезвычайных происшествий. Можно сказать, мы обеспечиваем гидрометеорологическую безопасность страны».

Основная задача Дмитрия — проведение калибровки. От этого во многом зависит информативность «зрения» многозонального сканирующего устройства. При проведении калибровки прибор помещается в температурную камеру, где имитируются рабочие условия, задаются эталонные значения тепла и холода. На основании отклика прибора, изменений его показаний в зависимости от показателей внешнего теплового воздействия проводится настройка.

«Точность приборов повышается с каждым годом. Сегодня мы разрабатываем новые методики, позволяющие упростить калибровку и повысить ее эффективность, — рассказывает Дмитрий Трофимов. — В ближайшее время планируем производство модернизированных моделей МСУ-ГС, предназначенных для геостационарных спутников».

Он отмечает, что благодаря работе в «Российских космических системах» он развился как профессионал, получил патенты на изобретения, применение которых обеспечит качественный рост космических систем дистанционного зондирования Земли.

«Каждый день я могу решать интересные задачи, выполнять научные исследования, общаться с коллегами, — считает Дмитрий Трофимов. — И я рад, что моя работа на деле приносит пользу разным отраслям, связанным с космическими исследованиями».

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