Открытие комплекса «Евро+» на Московском нефтеперерабатывающем заводе

Source: President of Russia – Kremlin

В пуске нового комплекса также приняли участие Министр энергетики Александр Новак Новак Александр ВалентиновичМинистр энергетики , мэр Москвы Сергей Собянин Собянин Сергей Семёновичмэр Москвы , председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков и генеральный директор АО «Газпромнефть – Московский НПЗ» Виталий Зубер.

Комбинированная установка «Евро+» – ключевой проект второго этапа масштабной программы экологической и технологической модернизации Московского НПЗ. Новый комплекс заменит пять объектов предыдущего поколения и при росте объёмов производства снизит воздействие на окружающую среду.

Московский нефтеперерабатывающий завод компании «Газпром нефть» является основным поставщиком топлива для столичного региона – бензина и дизеля экологического стандарта «Евро-5», авиационного керосина, дорожного и строительного битумов.

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В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Реплика: Добрый день, Владимир Владимирович!

В.Путин: Мы сегодня на Московском нефтеперерабатывающем заводе открываем новый, высокотехнологичный комплекс переработки нефти «Евро+». И руководство компании «Газпром нефть», и сам Алексей Борисович докладывал, как идёт работа. Я хочу всех вас поздравить со знаменательным событием.

Успешно реализован действительно очень важный, масштабный проект. Если иметь в виду, что это крупнейшее предприятие в своей отрасли в регионе (40 процентов рынка имеет предприятие, на котором вы сейчас находитесь), то можно констатировать, что крупнейшие отечественные производители оборудования, научные институты и строительные компании осуществили совместно большой, очень нужный для Московского региона проект. Насколько я помню, из 15 или 16 регионов страны поступало оборудование. Причём работа на объекте не прерывалась и в сложных условиях, связанных с эпидемией коронавируса. Хочу сказать спасибо всем вам за профессионализм и, безусловно, командный дух, который сложился в ходе этой работы.

За счёт использования российских технологий и оборудования создан по-настоящему современный промышленный объект с высоким уровнем автоматизации, насыщенный цифровыми технологиями и решениями.

Благодаря новому комплексу существенно повысится эффективность переработки нефти на Московском НПЗ, увеличится выпуск бензина, дизельного топлива и авиакеросина. Это всё, безусловно, позволит более гибко реагировать на запросы рынка, а главное, стабильно, бесперебойно поставлять топливо на АЗС и в аэропорты столичного региона.

Отмечу и то, что с вводом комплекса «Евро+» уровень модернизации Московского НПЗ достигнет 80 процентов. Насколько я помню, сейчас коллеги расскажут поподробнее, в целом до 2025 года планируются очень крупные инвестиции в 350 миллиардов рублей. А в данном случае не только обновлено и построено само производство, новые комплексы, но и построены современные очистные сооружения, налажен регулярный мониторинг состояния воздуха. Всё это задаёт принципиально новые экологические стандарты, улучшает качество жизни людей.

Знаю, что работа по комплексному обновлению завода будет продолжена, как я уже сказал, до 2025 года. Рассчитываю, что всё запланированное будет полностью выполнено.

Важнейшая задача и для Правительства, и для регионов – создать условия для того, чтобы такие индустриальные проекты активнее продвигались по всей стране, были интересны и выгодны бизнесу, инвесторам, вели к созданию квалифицированных, хорошо оплачиваемых рабочих мест для инженеров, рабочих, других специалистов.

И в связи с этим речь должна идти о глубокой модернизации и наращивании мощностей всей нашей промышленной базы, о проектах импортозамещения, о создании эффективных производств как в традиционных, так и в новых, перспективных отраслях. Московский НПЗ, использованные при его обновлении решения могут служить здесь хорошим примером.

Конечно, хочу всех вас ещё раз поблагодарить за большую работу и, безусловно, желаю дальнейших успехов, всего самого доброго.

Пожалуйста, коллеги, вам слово.

Продолжение следует.

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