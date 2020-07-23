О. Мельниченко: Плановые проверки деятельности жилищно-строительных кооперативов необходимо исключить

Source: Russia – Council of the Federation

Соответствующий законопроект внесен сенаторами Галиной Кареловой, Олегом Мельниченко, Андреем Шевченко и Дмитрием Кузьминым.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области сообщил о внесении в Государственную Думу проекта федерального закона, направленного на исключение проведения в отношении жилищно-строительных кооперативов плановых проверок при осуществлении государственного контроля за привлечением денежных средств граждан для строительства такими кооперативами многоквартирных домов.

Смотрите также

Документ внесён в Государственную Думу заместителем Председателя Совета Федерации Галиной Кареловой КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области и членами профильного Комитета СФ Олегом Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области , Андреем Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области и Дмитрием Кузьминым КузьминДмитрий Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса .

Как отметил Олег Мельниченко, предлагаемое изменение в том числе обеспечивает реализацию механизма «регуляторной гильотины». Предусматривается исключение из законодательства норм, устанавливающих избыточное регуляторное воздействие со стороны государства на хозяйствующие субъекты.

«Установленный действующим законодательством перечень оснований для проведения внеплановых проверок в полной мере позволяет оказывать эффективное административное воздействие на жилищно-строительные кооперативы, обеспечивая надлежащий уровень защиты прав и законных интересов членов кооператива», — подчеркнул Олег Мельниченко.

MIL OSI