Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Космодромы#Байконур#МКС#МКС-63#Прогресс МС-1523.07.2020 13:50

Принято решение о запуске корабля «Прогресс МС-15»

На площадке № 31 космодрома Байконур состоялось заседание Государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов, на котором были рассмотрены результаты работ на стартовом комплексе с ракетой-носителем «Союз-2.1а» и транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-15».

Заслушав доклады, члены Госкомиссии приняли решение о готовности ракеты космического назначения к заправке компонентами топлива и пуску, который состоится 23 июля 2020 года в 17:26:21 мск. В 13:50 мск, в соответствии с графиком работ, стартовые расчеты предприятий российской ракетно-космической отрасли приступили к заправке ракеты. Окончание данной операции, отстыковка заправочных шлангов от ракеты и ниш стартового сооружения ожидается около 16:00 мск.

Прямая трансляция пуска будет доступна на сайте и в социальных сетях Роскосмоса с 16:10 мск. Эфир будет проведен из главного зала Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), в ходе него мы расскажем, сколько килокалорий необходимо для работы на околоземной орбите; кто, где и по каким технологиям готовит орбитальный хлеб, а также о памятных материалах, посвященных итогам участия Госкорпорации во Всероссийской акции #МыВместе. Нашими гостями станут специалисты Центра управления полетами, ЦНИИмаш, Ракетно-космической корпорации «Энергия», летчики-космонавты и многие другие.

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