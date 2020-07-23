Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ#Сфера23.07.2020 13:17

Программу «Сфера» представили на «SATELLITE RUSSIA & CIS 2020»

Госкорпорация «Роскосмос» представила программу «Сфера» в рамках XII Международной онлайн-конференции «SATELLITE RUSSIA & CIS 2020». Ежегодная конференция «SATELLITE RUSSIA & CIS 2020 — космические аппараты и спутниковая связь на разных орбитах в эпоху пост-COVID-19, развертывание сетей 5G и усиление частной инициативы в создании ракетно-космической техники» прошла с участием представителей национальных Администраций связи и ведущих экспертов компаний — спутниковых операторов и сервис-провайдеров Азербайджана, Республики Беларусь, Болгарии, Венгрии, Германии, Индии, Лаоса, и Монголии.

Российскую Федерацию в рамках пленарной дискуссии конференции представили: первый заместитель генерального директора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Урличич, руководители крупнейших российских операторов спутниковой связи «Газпром космические системы», Государственного предприятия «Космическая связь» и РТКомм.РУ.

Юрий Урличич сделал доклад на тему: «Программа „Сфера“ — обновленный состав, статус, перспективы и возможности для сотрудничества государства и бизнеса», а также ответил на ряд вопросов слушателей конференции.

На конференции отметили высокую потребность международного рынка в создании перспективных российских систем спутниковой связи для предоставления различных видов телекоммуникационных услуг, в том числе для решения задач президентской и правительственной связи, вещания, передачи данных для работы с беспилотными и роботизированными объектами, а также предоставления широкополосного доступа в сеть «Интернет» на подвижных и стационарных объектах по всему миру, в том числе в Арктике и на Северном морском пути. Полный спектр таких услуг будет реализован в рамках программы «Сфера» за счет возможностей создаваемых космических систем связи.

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